Slovan hodil slabšie obdobie za hlavu, po výprasku Ružomberku sa priblížil lídrovi tabuľky

Pokutový kop zostal nevyužitý

Holman chce svoje kvality ukazovať častejšie

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovan Bratislava zrejme prekonal slabšie obdobie, ktoré vyvrcholilo nečakanou rozlúčkou s futbalovou Európou vo Fínsku a remízou 2:2 v Žiline. Úradujúci majster zdolal MFK Ružomberok jednoznačne 5:0 (2:0) a v neúplnej tabuľke sa na 5 bodov priblížil lídrovi z Dunajskej Stredy.Slovanisti už po hodine hry viedli po dvoch góloch Aleksandara Čavriča Dávida Holmana 4:0. Konečný výsledok pred 975 divákmi na Tehelnom poli spečatil v 79. min Rafael Ratao "Keď dáme päť gólov a nula inkasujeme, musím byť spokojný s výkonom tímu. Myslím si, že sme si zaslúžili toto víťazstvo. Veľa sme si vytvorili a okrem pekných gólov sme predviedli aj veľa kombinačných akcií, v dynamike a s energiou. Mali sme však aj desať minút v prvom polčase, keď sme hrali zle. Súperovi sme v tom čase dovolili príliš veľa," uviedol tréner Slovana Bratislava Darko Milanič na pozápasovej TK, cituje ho oficiálny portál skslovan.com.Dôležitý okamih zápasu prišiel v nadstavenom čase prvého polčasu, keď hostia za stavu 0:2 nepremenili pokutový kop. Kapitán Ružomberka Ján Maslo neuspel proti Dominikovi Greifov i, ktorý jeho pokus vyrazil nohou."Hneď na začiatku druhého polčasu sme tretíkrát skórovali. Dali sme tým jasný signál smerom k ďalšiemu priebehu, ktorý sme kontrolovali. Videl som hráčov, ktorí boli ochotní obetovať sa pre mužstvo a urobiť maximum. Dosiahli sme zaslúžený výsledok vďaka tímovému výkonu," doplnil Milanič.Jeden z dvoch dvojgólových strelcov Slovana Aleksandar Čavrič povedal: "Najdôležitejší bol náš dobrý vstup do zápasu a relatívne rýchle dva góly. Ružomberok hrá defenzívnejšie a snaží sa čakať na brejky. Keďže sme ich rýchlo otvorili, hralo sa nám ľahšie a lepšie. Po dlhšom čase nám zápas naozaj vyšiel. Myslím si, že v našom výkone bolo viac energie i života, snažili sme sa hrať priamočiaro smerom dopredu. Vieme, čo zlé sa v poslednom období stalo. Ale taký je futbal, niekedy je krásny, inokedy krutý. Takéto obdobia sú veľmi ťažké, no vedia nás dať všetkých viac dohromady, pretože ich môžeme zvládnuť len spoločne. Teraz sme naznačili, že stále je tu ten Slovan, ktorý má svoju silu a kvalitu."Čavrič strelil dva exkluzívne góly - pri prvom po narážačke s Dávidom Holmanom ľavačkou zvnútra šestnástky vymietol pravý horný roh brány. Pri druhom hneď v úvode druhého polčasu ukázal, že stále patrí k najrýchlejším hráčom v lige.Prešprintoval dvoch obrancov a svoje sólo zakončil gólovou strelou. „Holman je výborne technicky vybavený a keď je v strede, tak sa mi s ním hrá veľmi dobre. Aj pri prvom góle som vedel, že mi pošle spätnú prihrávku, a vyšlo nám to na jednotku. Pri druhom góle som využil svoju rýchlosť a individuálnu kvalitu, ktorú však musím ukazovať častejšie," reagoval Holman na webe Slovana.Najbližšie čaká na Slovan Bratislava domáca dohrávka 4. kola so Senicou. Hrať sa bude v stredu 30. septembra.