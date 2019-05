Slovan končí v KHL, nenašiel investora

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava nebude pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige, pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Na pondelňajšom mimoriadnom brífingu o tom informoval Juraj Široký mladší, člen predstavenstva HC Slovan. Do konca mesiaca podá klub prihlášku do Tipsport Ligy.Slovan sa tak vráti do najvyššej domácej súťaže, v ktorej v sezóne 2011/2012 pred odchodom do KHL získal svoj v poradí ôsmy titul.povedal Široký.Slovan sa stal súčasťou KHL od sezóny 2012/2013, pôsobil v nej sedem rokov. Na lavičke "belasých" sa za ten čas vystriedalo päť trénerov. Od roku 2012 viedol mužstvo Rostislav Čada, v priebehu sezóny 2014/2015 ho nahradil Fín Petri Matikainen. Do sezóny 2015/2016 vstúpil klub s trénerom Milošom Říhom, ktorého v sezóne 2017/2018 vystriedal Eduard Zankovec. Vo vlaňajšej sezóne bol tréner tímu Vladimír Országh.Počas siedmich sezón sa Slovanu podarilo dvakrát postúpiť do play off. Premiérovo sa do vyraďovacej časti kvalifikoval vo svojej nováčikovskej sezóne 2012/2013 pod vedením Rostislava Čadu a potom o tri rok neskôr pod taktovkou Čecha Miloša Říhu.V oboch prípadoch ho zastavili moskovské kluby. S Dinamom prehral v sérii 0:4 a rovnakým pomerom aj s CSKA. Sezóna 2015/2016 bola pre Bratislavčanov najúspešnejšia, v 60 zápasoch získali 89 bodov. Potom to však s klubom išlo dolu vodou. V priebehu ďalších sezón sa na svetlo dostávali informácie o finančných problémoch a po skončení vlaňajšieho ročníka sa nahlas hovorilo o ďalšom pokračovaní klubu.Juraj Široký ml. hovoril o potrebe nájsť nového majoritného vlastníka, na konci apríla zvestoval fanúšikom radostnú správu. V susednej českej republike sa údajne našiel investor, ktorý mal do konca júla vyplatiť všetky podlžnosti. Neskôr sa však ukázalo, že dohoda stroskotala.