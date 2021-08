Slovan po chybe brankára Šullu iba remizoval, ale cez Lincoln postúpil do play-off Európskej ligy

De Marco videl červenú kartu

Gómez zahanbil Šullu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava si v utorok zaistili účasť v skupinovej časti niektorej zo súťaží v pohárovej Európe v sezóne 2021/2022.Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. postúpili cez Lincoln Red Imps z Gibraltáru do play-off Európskej ligy, kde na nich 19. a 26. augusta čaká grécky Olympiakos Pireus , ktorý v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov vypadol s bulharským Ludogorcom Razgrad.Ak by aj "belasí" v play-off EL neuspeli, "presunú" sa do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy medzi jej 32 účastníkov.Slovan si už v minulotýždňovom prvom zápase na pôde súpera zabezpečil sľubný náskok triumfom 3:1. V odvete však bratislavský tím len remizoval s outsiderom 1:1, keď v prvom polčase skóroval Jan Zmrhal a domáci mali aj viacero ďalších šancí.Od 54. min však hral Slovan bez vylúčeného Vernona de Marca, ktorý videl dve žlté karty. A keďže úradujúci slovenský šampión nepridal poistku, v závere prišiel trest.Španielsky útočník hostí Kike Gómez v 90. min zahanbil brankára Michala Šullu, keď po zákroku gólmana domácich sa zakrádal za jeho chrbtom a keď si futbalista Slovana hodil loptu na trávnik, Španiel za ňou vyštartoval a poľahky vyrovnal na konečných 1:1."Vo futbale sa stávajú aj neuveriteľné veci. S výkonom som spokojný, ale s výsledkom nie, pretože takú primitívnu chybu si nemôže v tomto klube nik dovoliť. Michal veľa nechytal, tak som mu dal šancu. Nemalo by sa to stať. Na druhej strane sme mali štyri či päť čistých gólových šancí, zápas musíme rozhodnúť skôr. Je to o väčšej kvalite v premieňaní šancí. Musíme na tom popracovať. Som rád, že sme postúpili, potrebovali sme to. Ideme skúsiť šťastie v EL a chcem tam postúpiť do skupiny. Ak nám to v play-off nevyjde, pôjdeme do konferenčnej ligy. Šulla urobil hlúposť, ale De Marco urobil ešte väčšiu primitívnosť. Bude potrestaný," povedal po súboji kouč Slovana Vladimír Weiss st. do kamier RTVS.V tom čase domáci kormidelník ešte nepoznal meno súpera pre svojich zverencov v play-off EL, no prianie mu napokon vyšlo, keďže poznamenal, že radšej by cestoval do Grécka ako do Bulharska.