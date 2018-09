Slovan prehral aj so Soči

Na snímke Ivan Švarný (Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi HC Slovan Bratislava - HK Soči 29. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - HC Soči 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)



Góly: 33. Sukeľ (Rau, Meszároš) - 2. Polunin (Šmeľov, Bočarov), 7. Collins (Archipov, Šmeľov), 44. Archipov, 58. Rachimullin. Rozhodovali: Belov, Naumov – Gordenko, Sysujev (všetci Rus.), Belov, Naumov – Gordenko, Sysujev, vylúčení: 2:8 na 2 min, Ščitov (Soči) DKZ za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7411 divákov.



Slovan Bratislava: Čiliak - Sersen, Gelinas, Grman, Meszároš, Schaus, Švarný, Klok - Řepík, Taffe, Virta - Sukeľ, Bailey, Červený - Liška, Chipchura, Rau - Lamper, Hrnka, Lunter



HC Soči: Barulin – Jokipakka, Ščitov, Musin, Auvitu, Budkin, Alexandrov, Zborovskij – Bočarov, Rosen, O'Dell – Archipov, Collins, Šmeľov – Kapustin, Točickij, Polunin – Starkov, Tomilin, Rachimullin – Akmaldinov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Hráči Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom domácom dueli v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) s HC Soči 1:4. Zverenci trénera Vladimíra Országha nezískali v trojzápasovej domácej sérii ani bod.Po prehre so Spartakom Moskva 1:4 a Jokeritom Helsinki 3:5 vyšli slovanisti naprázdno aj proti Soči. "Belasí" nastúpia na najbližší duel v piatok 5. októbra na ľade Salavatu Julajev Ufa o 16.00 SELČ.Slovanu vôbec nevyšiel vstup do zápasu, keď už v 7. minúte prehrával o dva góly. Domáci sa nevedeli dostať do tempa, hostia boli lepší v každej hernej činnosti."Belasých" viackrát podržal brankár Čiliak, V druhej tretine Slovan zvýšil aktivitu a častejšie sa dostával pred hosťujúceho brankára Barulina. Na oboch stranách bolo viacero nepresností, do vyložených šancí sa hráči nedostávali.Slovanu sa však podarilo znížiť v 33. minúte, keď v presilovke presne trafil Sukeľ po peknej kombinácii s Rauom. Do záverečnej časti hry vstúpili domáci s cieľom aspoň vyrovnať, no Červený svoju veľkú šancu nevyužil. Naopak, v 44. minúte sa pri vlastnom oslabení dostal do samostatného úniku Archipov a prekonal Čiliaka. Štvrtý gól inkasovali slovanisti do prázdnej bránky a prehrali aj tretí domáci zápas za sebou.