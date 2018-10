Slovan prehral piaty zápas v sérii, podľahol Astane

Na snímke v strede tréner Slovana Vladimír Országh. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Barys Astana - Slovan Bratislava 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 18. Ševčenko (Dietz), 22. Michailis, 40. Valk (Michailis, Blacker). Rozhodovali: Beljajev, Soin - Šalagin, Šišlo, vylúčení: 8:8, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 6235 divákov.



Barys Astana: Karlsson – Blacker, Dallman, Makljukov, Dietz, Klimontov, Lipin, Polochov, Danijar – Bochenski, Boyd, Frattin - Starčenko, Cormier, Petersson – Ševčenko, Valk, Michailis – Akolzin, Sagadejev, Asetov



Slovan Bratislava: Štěpánek - Sersen, Gelinas, Meszároš, Grman, Jánošík, Klok, Hedera - Řepík, Taffe, Červený - Liška, Sukeľ, Virta - Bailey, Chipchura, Rau - Lamper, Šimun, Lunter - Baranov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 7. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom druhom zápase štvorzápasového tripu v KHL na ľade Barysu Astana 0:3 a so ziskom ôsmich bodov figurujú stále na chvoste tabuľky Západnej konferencie.Zverenci trénera Vladimíra Országha ťahajú päťzápasovú sériu prehier, šancu zlomiť ju budú mať najbližšie v utorok 9. októbra o 14.30 na štadióne Sibiru Novosibirsk.Slovanisti boli v úvodnej tretine strelecky aktívnejší, no väčšie šance mali domáci hokejisti a jednu z nich dokázali aj premeniť na vedúci gól. Už predtým však v 3. minúte mohol otvoriť skóre Boyd, no po prihrávke Frattina pred bránku neprekonal Štěpánka. O dve minúty neuspel na druhej strane ani Rau. V nasledujúcich minútach sa hralo najmä v strednom pásme a ani jeden tím si nedokázal vypracovať väčšie príležitosti. Astana udrela v 18. minúte, keď sa do strely od modrej oprel Dietz a Ševčenko ju tečoval za chrbát Štěpánka - 1:0. Domáci si následne zahrali presilovku, no takmer v nej inkasovali. Liška však svoj únik na gól nepretavil.Barysu vyšiel vstup do druhej tretiny a už v 22. minúte zvýšil na 2:0. Štěpánek neudržal strelu Michailisa, puk mu vypadol a dokotúľal sa až za bránkovú čiaru. Slovan si v ďalšom priebehu druhej tretiny zahral až štyri presilovky, no nič z nich nevyťažil. V 40. minúte navyše inkasoval tretí gól. Po chybe Meszároša sa dostali do úniku Michailis s Valkom a druhý menovaný upravil na 3:0.Hokejisti Astany v tretej časti kontrolovali hru a mali jasnú prevahu aj vďaka trom presilovkám po sebe. Napriek tlaku však počas nich štvrtý gól nepridali. Pri početnej výhode to nešlo ani Slovanu, Karlssona dokázal ohroziť iba Klok strelou z diaľky, s ktorou si domáci brankár bez problémov poradil. V ďalšom priebehu už žiadny gól nepadol a tak si zverenci trénera Vladimíra Országha pripísali na konto už piatu prehru v sérii.