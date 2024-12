Slovan prehral podľa trénera Weissa so cťou: Bol to dobrý futbal

Tréner futbalistov Slovana Bratislava si pred zápasom 6. kola Ligy majstrov s Atleticom Madrid želal, aby jeho tím zanechal v Španielsku dobrý dojem. Vladimír Weiss napokon po stretnutí vyjadril spokojnosť, i keď jeho tím prehral s favoritom 1:3. Potešil ho však návrat syna Vladimíra na ihrisko, no zároveň bol smutný po zranení kľúčového hráča Tigrana Barseghjana.



Slovan mal v zápase dobré pasáže, ale väčšinu času malo prevahu Atletico. "Zasa sme prehrali, ale myslím si, že to, čo som povedal predtým, že aby sme tu zanechali dobrý dojem a aby sme odchádzali s takým pocitom, že sme urobili všetko pre dobrý výsledok, to sa nám podarilo. Prehrali sme, ale prehrali sme so cťou. Bola tam aj kvalita. Samozrejme, že keď dostanete tri góly, tak tam sú aj chyby, ale musíme sa pozerať na to, že oni majú Griezmanna, ktorý je geniálny futbalista, majú De Paula, čo je takisto neuveriteľný hráč. Ale boli sme v určitých fázach vyrovnaný súper, i keď, samozrejme, mali navrch. Kvalita je u nich veľká, ale bol to dobrý futbal z obidvoch strán. Fantastické publikum, fantastickí boli aj naši diváci, za čo im ďakujem, že merali takú cestu a mali zážitok. My nemáme ani bod, ale dali sme gól, dali sme brvno a mali sme tam ešte také pološance. Pri väčšej kvalite aj Nino Marceli mal dobrú streleckú pozíciu. Keď chcete pomýšľať na dobrý výsledok s pozitívnym bodovým ziskom s takýmito súpermi, tak musíte mať viac kvality v koncovke. Z troch šancí musíme dať gól navyše, vtedy môžeme počítať pri výbornom výkone Takáča a pri dobrej defenzíve aj na dobrý výsledok s takýmto súperom," povedal tréner Slovana.

Situáciu mu skomplikovalo zranenie Danyla Ignatenka, ktorý mal hrať v základnej zostave. Napokon ho však nahradil Siemen Voet. "Danylo chcel hrať, ale pocítil bolesť už aj včera na tréningu. Ale hovoril mi, že má dlhé roky takéto niečo, že mal to aj v Bordeaux a aj na Ukrajine. Povedal mi, že mu to vydrží, tak som ho dal do základnej zostavy do trojičky k stopérom. Teda to, čo som skúšal aj v domácom zápase. Bohužiaľ, pri rozcvičke pocítil väčšiu bolesť, takže sme ho museli striedať ešte pred zápasom. Rozhodoval som sa medzi Voetom alebo Wimmerom, ktorý mal takisto zdravotné problémy, takže som sa rozhodol pre Voeta, ktorý hral výborne. A je moja chyba, že som sa ho bál postaviť v Žiline, pretože hral dobre. Ale mal som tam obavu z Kaprálika na krídle, vzhľadom na to, že on nie je superrýchly hráč. No Voet je pozične výborný, má najlepšiu rozohrávku zo všetkých vzadu. Danylo sa musí vyliečiť, uvidíme, či sa do soboty dá do poriadku. Ak nie, tak budú hrať iní hráči," vysvetlil Weiss.



Tréner "belasých" však mal hlavu v smútku aj pre zranenie, ktoré v zápase utrpel Tigran Barseghjan. "Tigran si asi natrhol sval. Hral prakticky všetky zápasy a vedel som, že toho bude mať už dosť. Jeho kvalita pri kontrách je obrovská a pre nás v našom systéme hry nenahraditeľná. Mal aj v Madride šancu, vie sa presadiť proti takým hráčom, akí sú v Atletiku. Ale bolo z toho, bohužiaľ, len brvno. Som zaňho smutný a musí sa dať dohromady. Oddýchne si už, tento rok skončil. Budú musieť potiahnuť iní hráči z lavičky. V sobotu máme Dunajskú Stredu, to je takisto ťažký zápas a budem musieť rotovať zostavu. Aj Kucka je obdivuhodný, mal vodu v kolene. Pred tromi dňami mi povedal, že je pripravený, že keď ho potrebujem, tak pôjde hrať. Mal viac ako 12 km odbehaných šprintov, plus súboje s De Paulom a inými hráčmi, čiže klobúk dolu pred ním. Je to vzácny hráč, aj človek."

Kouč Slovana sa postaral aj o prekvapenie, keď v 84. minúte poslal na ihrisko svojho syna Vladimíra. Tridsaťpäťročný krídelník sa po dvojmesačnej pauze opäť rozhodol hrať. "V prvom rade som ako tréner rád, že sa rozhodol pokračovať kariére, že chce pomôcť aj mužstvu, aj nám, aj mne, aj sebe. Mal ťažšie obdobie v septembri a októbri, keď sa rozhodol ukončiť kariéru. Ale dá sa povedať, že si oddýchol a chce pokračovať. Uvidíme, dokedy, ako dlho vydrží a aký bude jeho zdravotný stav. Bol na takej kvázi dovolenke na Srí Lanke, možno prišiel na iné myšlienky v živote a asi mu to pomohlo. Aj keď ja si myslím, že človek sa nemení. Ale oddýchol si očividne a má chuť do futbalu, to je podstatné. Ja verím, že nám ešte pomôže aj na ihrisku, aj v kabíne, pretože v tomto smere bol nenahraditeľný. On držal kabínu, on aktivoval určité veci, on bol ´pojítko´ medzi mnou a hráčmi, keď bolo niečo zlé. Čiže som rád, že nastúpil, možno niekto bude mať na to iný názor, ale teraz to nebolo v pláne. Chcel hrať prvý zápas proti Dunajskej Strede, ale cítil som to tak, že keď sa máš vrátiť, tak vo veľkom zápase na určitý čas hry. Tam sme už išli vlastne viac menej do rizika vzhľadom na štyroch obrancov. Vlado išiel na krídlo, Strelec chvíľku pod hrot, na hrot Mestoko a Marcelli. Ale som rád, aj toto mi určite z tohto zápasu zostane v pamäti a som rád, že aj naši ľudia ho privítali a uvidíme, čo bude ďalej."