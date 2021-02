Slovan prerušil prenos zápasu a vyviedol televízny štáb, na spor s APHK doplatili iba fanúšikovia

Slovan mrzí prerušenie zápasu

APHK nechápe postoj klubu

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Fanúšikovia hokeja v nedeľu na stanici Sport1 nemohli dopozerať priamy prenos zo súboja 36. kola Tipos extraligy Slovan Bratislava Dukla Trenčín (4:3). Je to dôsledok sporu medzi klubom HC Slovan Bratislava a Asociáciou profesionálnych hokejových klubov (APHK) , ktorý trvá od začiatku tejto sezóny.Bratislavský klub nie je členom APHK a má aj iného generálneho partnera ako najvyššia slovenská hokejová súťaž.Slovanisti na svojom facebookovom profile uviedli, že ich mrzí prerušenie prenosu, no podľa klubu je incident výsledkom "sústavného eskalovaného napätia zo strany APHK voči Slovanu a jeho právam“.Zástupcovia APHK tvrdia, že zo strany Slovana Bratislava došlo k úmyselnému odpojeniu energií pre prenosové zariadenia a následnému vykázaniu všetkých kameramanov a komentátorov z priestorov štadióna, v dôsledku čoho boli televízni a internetoví diváci ukrátení o možnosť sledovania živého prenosu."APHK sa dlhodobo snaží sprostredkovať čo najviac živých prenosov a nechápe postoj Slovana Bratislava, ktorý je odlišný od stanoviska ostatných účastníkov Tipos Extraligy. Slovan Bratislava ako účastník Tipos extraligy nerešpektuje práva, ktoré riadiaci orgán súťaže Slovenský zväz ľadového hokeja zmluvne preniesol na APHK, o čom bol aj viackrát písomne informovaný. Mrzí nás tento stav, ktorý nie je spôsobený konaním zo strany APHK. Asociácia sa správa v súlade s právami, na ktoré má oprávnenie. Je nám ľúto, že Slovan Bratislava v dnešnej dobe, keď sa fanúšikovia nedostanú na štadióny, ich ochudobňuje aspoň o možnosť sledovať daný zápas prostredníctvom internetu a televízie," uvádza sa v reakcii APHK pre médiá.HC Slovan zdolal Duklu Trenčín 4:3 a zastavil víťaznú sériu súpera na šiestich zápasoch. Bratislavčania sú v tabuľke na treťom mieste so ziskom 69 bodov, Trenčania sú na siedmej priečke s 59 bodmi. Na čele sú hráči HKM Zvolen so 75 bodmi.