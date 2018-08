Slovan sa dohodol na skúšobnom kontrakte s útočníkom Bucom

Na archívnej snímke Dávid Buc. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Buc sa dohodol s vedením HC Slovan Bratislava na skúšobnom kontrakte. Do hry by mohol naskočiť už počas Memoriálu Zbyňka Kusého v Pardubiciach, v rámci ktorého odohrajú "belasí" od štvrtka do soboty tri stretnutia.Podľa oficiálneho webu účastníka KHL tridsaťjedenročný Buc neprichádza do neznámeho prostredia. Dres Slovana obliekal v ročníkoch 2010/2011, 2011/2012 a práve v poslednej extraligovej sezóne vybojoval s tímom majstrovský titul. Robustný útočník nastupoval neskôr v drese účastníka českej najvyššej súťaže z Olomouca, hlavný tréner Vladimír Országh ho pozná tiež z pôsobenia v Banskej Bystrici, kde získal svoj druhý titul. Buc sa v minulom ročníku predstavil premiérovo aj na svetovom šampionáte v Dánsku, kde nastúpil na sedem zápasov a pripísal si tri body.