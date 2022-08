Slovan spoznal ďalších súperov v pohárovej Európe, za istých okolností mohol opäť dostať aj Ferencváros

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava zvládne prekážku v podobe gréckeho Olympiakosu Pireus v kvalifikácii Európskej ligy 2022/2023, v play-off si zmeria sily s izraelským klubom Maccabi Haifa alebo cyperským Apollon Limassol z 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov . Slovan by 18. augusta začínal vonku a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr v domácom prostredí."Belasí" pri utorkovom žrebe v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone figurovali v treťom koši a podľa vývoja žrebu mohli dostať súpera z prvého (tímy priamo nasadené do tejto fázy) alebo druhého koša (neúspešné kluby v 3. kvalifikačnom kole LM). Za istých okolností mohol Slovan opäť dostať maďarský Ferencváros Budapešť, ktorý ho vyradil v 2. kvalifikačnom kole LM.Spomenutý maďarský tím napokon v prípade vypadnutia v 3. kvalifikačnom kole LM nastúpi proti írskemu Shamrocku Rovers alebo severomacedónskemu KF Škupi. Ak púť v LM skončí v najbližšom kvalifikačnom kole český šampión FC Viktoria Plzeň, v Európskej lige o účasť v skupinovej časti zabojuje s Crvenou Zvezdou Belehrad alebo arménskym Pjunikom Jerevan. Súpera v prípade postupu z kvalifikácie EL pozná aj ďalší český klub 1. FC Slovácko, ktorý by vyzval rakúsku Austriu Viedeň.Úspešné tímy z play-off EL postúpia do skupinovej časti tejto súťaže, neúspešné kluby si zahrajú skupinovú časť Európskej konferenčnej ligy