Slovan spustil predaj špeciálneho balíčka vstupeniek

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava spustil v stredu predaj vstupeniek na vrcholy jesennej časti v domácej súťaži i v Európskej lige UEFA 2019/2020. Balíček vstupeniek zahŕňa vstup na posledné jesenné kolo Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda (7. decembra) a záverečný duel skupinovej fázy EL so Sportingom Braga (12. decembra). Balíková vstupenka je k dispozícii od 28 €.Podľa oficiálnej tlačovej správy klub zároveň zverejnil ceny na posledný duel v K-skupine s Bragou. Najlacnejšia vstupenka bude dostupná za 20 eur, najdrahšia štandardná vstupenka na tribúnu v kategórii Premium za 60 eur. Vstupenky sú dostupné prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera.Až do 14. novembra bude v predaji len balíková vstupenka na zápasy s Dunajskou Stredou a Bragou. „Dôkladne sme zvažovali, ako pristúpiť k predaju vstupeniek na pre fanúšika najatraktívnejšie zápasy jesennej časti sezóny. Našou prioritou je vyjsť v ústrety priaznivcom, ktorí pravidelne navštevujú aj naše ligové zápasy. Preto sme duely s Dunajskou Stredou a Bragou spojili do jedného balíčka, ktorý automaticky zvýhodňuje toho fanúšika, ktorý má záujem podporiť Slovan aj v súboji s Dunajskou Stredou. Chceme, aby sa na očakávaný zápas s Bragou, pri ktorom už teraz evidujeme obrovský záujem, zaplnilo Tehelné pole práve vernými slovanistami, ktorí na takéto okamihy dlho čakali. Balíček nie je cenovo zvýhodnený, no fanúšikovi garantuje miesto na Dunajskú Stredu i na duel s Bragou, ktorý bude podľa našich predpokladov vypredaný," povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.Až po 14. novembri bude spustený predaj samostatných vstupeniek na duel s Bragou. Po tomto dátume zároveň môžu permanentkári využiť predkupné právo na svoje miesto s garantovanou 30-percentnou zľavou na vstupenku. Predkupné právo platí aj pre tých fanúšikov, ktorí si zakúpili balíček na duely s Pohroním, Senicou a Sereďou.