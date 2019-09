Slovan triumfoval v zápase Tipsport ligy, k výhre prispel aj Bodnra

Na snímke vpravo Dávid Skokan (HC Košice), vľavo Vladislav Habal (Slovan Bratislava) v predohrávke 1. kola Tipsport Ligy sezóny 2019/2020 v hokeji HC Košice – HC Slovan Bratislava v Košiciach 12. septembra 2019. Foto: TASR – František Iván Na snímke vpravo Dávid Skokan (HC Košice), vľavo Vladislav Habal (Slovan Bratislava) v predohrávke 1. kola Tipsport Ligy sezóny 2019/2020 v hokeji HC Košice – HC Slovan Bratislava v Košiciach 12. septembra 2019. Foto: TASR – František Iván

Tipsport liga - 1. kolo:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 56. Chovan (Slovák) - 11. Štajnoch (Meszároš, Abdul), 30. Bondra (Petráš, Urbánek). Rozhodovali: Staňo, Snášel - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 7:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8340 divákov.



Zostavy:

HC Košice: Košarišťan - Slovák, Koch, Čížek, Repe, Růžička, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Klhůfek, Skokan, Bezúch - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Suja, Jokeľ



HC Slovan Bratislava: Habal - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec - Vandas, Zigo, Abdul - Puliš, Kytnár, Sloboda - Miklík, Kukumberg, Matoušek - Petráš, Urbánek, Bondra

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zaznamenali víťazný návrat do Tipsport ligy po siedmich sezónach v KHL. V štvrtkovej predohrávke 1. kola triumfovali na ľade HC Košice 2:1. O góly víťazného tímu sa postarali Martin Štajnoch a Radovan Bondra, za Košičanov znížil na konečných Michal Chovan 1:2.Slovan pôsobil naposledy v najvyššej slovenskej lige v sezóne 2011/12, keď získali titul po finálovej výhre 4:3 na zápasy práve nad Košicami.Zaplnená Steel aréna sledovala od začiatku rýchly hokej s vysokým nasadením a množstvom osobných súbojov. Úvodné minúty patrili herne domácim, tí však nevyužili svoju prvú presilovku a iniciatívu postupne prevzali "belasí." Vylúčenie Rapáča potrestal v 11. minúte Štajnoch, ktorý sa stal prvým ligovým strelcom v sezóne. Košičania sa v prvej tretine ťažko dostávali cez prehustené stredné pásmo a Habala ohrozovali najmä strelami z väčšej vzdialenosti.Druhá časť bola najmä o snahe domácich o vyrovnanie. Hostia sa prezentovali rýchlym korčuľovaním a Košičanom naďalej nedávali veľa priestoru. V 30. minúte hosťujúci Petráš vybojoval puk pri mantineli, obrana "oceliarov" mu venovala priveľa pozornosti a medzi kruhmi upravil osamotený Bondra na 0:2. Domáci mali v druhej časti viacero presiloviek, no neskórovali ani v 35. minúte, keď mali 84-sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov. Nielen v nej hostí viackrát podržal brankár Habal.O vylúčenia nebola núdza ani v tretej časti, naďalej však dominovali defenzívy. V 48. minúte boli domáci blízko kontaktnému gólu, Habalovi však pomohla žŕdka a brankár hostí si následne poradil aj s nebezpečnými pokusmi Chovana a Haščáka. V 56. minúte dostal zápas nový náboj, keď Chovan strelou spoza obrancu prekvapil Habala - 1:2. Košičania sa v závere snažili o vyrovnanie, skúsili aj hru so šiestimi korčuliarmi, ale obrana hostí im už nedovolila skórovať.