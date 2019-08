Slovan udrel proti PAOK-u v závere, Kozák: Splnili sme, čo sme chceli

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák mladší počas prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Na trávniku Tehelného poľa sa odovzdali vo štvrtok futbalisti bratislavského Slovana zo všetkých síl. Odmenou im bolo víťazstvo 1:0 nad favorizovaným gréckym majstrom PAOK Solún v prvom súboji play off Európskej ligy UEFA 2019/20. Lepšiu pozíciu do budúcotýždňovej odvety v Solúne zabezpečil v 90.+4 minúte dôrazný obranca Myenty Abena.Vo výbornej kulise pred návštevou vyše 20.000 divákov hrali "belasí" najmä zodpovedne v obrane, boli trpezliví a bojovní. Ich súper mal síce opticky mierne navrch, ale s tým tréner Ján Kozák ml. pred zápasom počítal a zverencom ušil taktiku, ktorú do bodky naplnili. "Jastrabi z Tehelného poľa" sa môžu dostať tretíkrát do skupinovej fázy EL, tú si zahrali v ročníkoch 2011/2012, keď v play off vyradili AS Rím, resp. 2014/2015.Dočasný kouč Kozák ml., ktorý vyhral v zatiaľ jeho všetkých deviatich súbojoch po príchode na lavičku, v triezvom hodnotení neskrýval spokojnosť.uviedol 39-ročný bývalý slovenský reprezentant, ktorého tvrdo vybojovaný triumf potešil, no po súboji by bral aj remízu:O týždeň čaká Bratislavčanov odveta na poriadne horúcej gréckej pôde (19.00 SELČ, v Grécku je o hodinu viac).uviedol bývalý hráč Slovana, ktorý si tiež vychutnal takmer "plný dom" a elektrizujúcu atmosféru:Kozák ml. ešte ako hráč s Petržalkou dokázal v sezóne 2005/2006 postúpiť až do skupiny Ligy majstrov. Teraz si syn bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka st. žije vlastnú "trénerskú rozprávku" na lavičke najúspešnejšieho slovenského klubu:Portugalský tréner gréckeho šampióna Abel Ferreira bol presvedčený, že odvetu jeho zverenci zvládnu a postúpia: