Slovan uhral na pôde Olympiakosu remízu, tréner Weiss st. to považuje za najlepší zápas pod jeho vedením

Vladimír Weiss st. po stretnutí pochválil svojich zverencov, aj keď inkasovaný gól v závere ho mrzí.

5.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava majú dvojzápas proti gréckemu Olympiakosu Pireus rozohraný podstatne lepšie ako pred rokom. Vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. kvalifikačného kola Európskej ligy 2022/2023 uhrali na súperovej pôde remízu 1:1 a majú dobrú východiskovú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou v Bratislave (11. augusta o 20.30 h)."belasých""Myslím si, že sme odohrali dosiaľ najlepší zápas pod mojím vedením. Hrali sme výborne. Po záverečnom hvizde som bol sklamaný z toho, že sme dostali takýto gól. Tri dni sme sa totiž pripravovali na štandardné situácie Valbuenu. Nemôžeme spraviť takúto chybu pri otvorenom rohu. Otvorili sme priestor a El-Arabi tam zostal voľný. Jedna pozičná chyba nás stála víťazstvo. Inak však musím hráčov pochváliť za výkon, taktickú disciplínu, výborné individuálne výkony. Škoda toho vyrovnávajúceho gólu. Chceli sme uhrať výsledok, ktorý by nám dával v domácej odvete šancu, čo sa podarilo, no mohlo to byť ešte lepšie," zhodnotil Weiss st. na klubovom webe.Slovan viedol gólom Andreho Greena zo 63. minúty, ktorý využil zaváhanie domáceho stopéra a kapitána Sokratisa Papastathopoulosa. Za domácich v 87. minúte po rohu Francúza Mathieua Valbuenu vyrovnal hlavou Maročan Youssef El Arabi. Za bratislavský tím potom ešte mohol skórovať striedajúci Eric Ramírez , no trafil len gólmana Vaclíka. Obe mužstvá sa stretli aj pred rokom v play-off kvalifikácie o účasť v skupinovej časti EL, Slovan najskôr prehral v Grécku 0:3 a potom doma remizoval 2:2."Vonku hráme s väčšou vášňou, doma nám zodpovednosť akoby zväzovala nohy a súperom sa u nás hralo ľahšie. Veľmi chceme ísť do skupiny, čo nám s Ferencvárosom nevyšlo, no verím, že teraz doma sa to podarí a zase bude plný štadión. Za dnešný (5. augusta pozn. redakcie) výkon si to hráči a klub zaslúžia. Sú to ťažké zápasy, Olympiakos je veľký tím s históriou a výbornými hráčmi. Bolo vidno, že chcú, no majú takú minikrízu a boli pod psychickým tlakom, rovnako ako my po Ferencvárosi v lige, čo sa prejavilo v prvom polčase s Michalovcami," myslí si bývalý kouč slovenskej reprezentácie.Weiss verí, že Slovan oplatí Olympiakosu vyradenie spred roka. "V nedeľu máme doma ligu so Skalicou, potom sa pripravíme na odvetu. Myslím si, že Olympiakosu takisto príde kvalita do zostavy, či už sa vrátia Manalos a Vrsaljko, možno nastúpia od začiatku El-Arabi a Valbuena. Majú kvalitný tím, to treba rešpektovať. Verím, že na emóciách a pri dobrom výkone ako dnes máme šancu. Ešte musíme popracovať na rozhodujúcich momentoch vo veľkých zápasoch. Eric Ramirez chcel skórovať, no nevyužil čistú šancu. Veľké zápasy sú práve o takýchto momentoch, keď treba dať gól. Na tom ešte musíme pracovať.“Postupujúci z dvojice ŠK Slovan Bratislava, Olympiakos Pireus získa istotu účasti v pohárovej Európe počas celej jesene 2022. V play-off EL vyzve izraelský klub Maccabi Haifa alebo cyperský Apollon Limassol z 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov.Zdolaný z tohto dua sa predstaví v play-off Európskej konferenčnej ligy a zmeria sily si sily s tímom HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny alebo kazašským Tobolom Kostanaj , pôjde o súpera úspešnejšieho v 3. kvalifikačnom kole EKL.