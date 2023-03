Slovan viedol 2:0 v odvete, nakoniec prehral po penaltách a končí v Európskej konferenčnej lige

Slovan viedol v odvete 2:0, zápas nakoniec skončil 2:2 po riadnom hracom čase a predĺžení. V nasledujúcich penaltách Slovanisti prehrali 1:4.

Slovanisti boli aktívnejší v úvode 1. polčasu odvety. Úvodnú šancu si vytvorili už v 6. minúte, keď Čavrić našiel Abubakariho, no jeho zakončenie zvnútra pokutového územia vyrazil na roh obranca Bazileja.

O štyri minúty neskôr už Abubakari skóroval. Po 3. rohovom kope Slovana sa snažil hlavičkou prekonať brankára Bazileja Kucka, no nedočiahol na loptu. Tá sa dostala k Abubakarimu, ktorý z tesnej blízkosti prekonal Hitza.

Slovan si vytvoril ďalšiu šancu v 18. minúte. Na poliacej čiare sa k lopte dostal Abubakari, ktorý po pravej strane išiel sám na bránu, ale namiesto zakončenia zvolil prihrávku na Čakvetadzeho. Pred ním zasiahol obranca, no k voľnej lopte sa dostal Kucka a strelou z prvej skóroval.

Aj v úvode 2. polčasu boli Bratislavčania aktívnejší. Už v 49. minúte mohol dať 2. gól v zápase Abubakari, ale jeho zakončenie z voleja vyrazil Hitz na roh. O štyri minúty neskôr zahrávali roh Bazilejčania, Calafioriho strelu volejom Chovan nezastavil a lopta skončila v bráne.

Bazilej mohol vyrovnať v 65. minúte. Najskôr sa ku zakončeniu zvnútra šestnástky dostal Augustin, jeho strelu Chovan vyrazil iba pred seba, kde stál Ndoye, ale záložník švajčiarskeho klubu vystrelil iba do bočnej siete.

Švajčiarsky klub mal do úplného záveru riadneho hracieho času ešte dve šance, ale ich zakončenia skončili buď mimo bránu alebo ich zastavil Chovan. Bazilej však nakoniec vyrovnal, keď v 93. minúte strelou spoza šestnástky prekvapil Chovana Amdouni.

V predĺžení mali hru pod kontrolou hráči Bazileju, ale ani oni, ani Slovanisti neskórovali. Rozhodnúť tak museli penalty. V nich svoje pokusy nepremenili Kucka ani Barseghjan, za Slovan skóroval iba Lovat. Všetci štyria hráči Bazileja penalty premenili.

hlasy po zápase (zdroj RTVS):



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Hrali sme najlepší zápas pod mojím vedením za dva roky s výborným súperom. Hrali sme vynikajúco, mohli sme vyhrávať 3:0 alebo 4:0, keby sme dotiahli lepšie tie brejky za stavu 2:0, tam sa to rozhodovalo. Bazilej má mladých, behavých hráčov, všetko sme to zvládali až do 90. minúty. Dostali sme lacný gól a to rozhodlo. Dostať gól v 90. minúte je nešťastné, taká športová tragédia. Taký je však futbal, rozstrel sme nezvládli, dá sa povedať všetci. Je to škoda, pretože to bolo veľké divadlo pre ľudí."



Vernon de Marco, obranca Slovana: "Dostaneme určite nejakú kritiku. Neviem však, čo by sme mohli urobiť lepšie, už to nezmeníme. Škoda, že to takto skončilo. Musíme dať hlavu hore. Mali sme výborný začiatok, nepremenili sme ďalšie tri šance. Môžeme byť hrdí na celé mužstvo, prehrávame spolu, vyhrávame spolu. Je pred nami liga a máme šancu byť majstri."

odvetný zápas osemfinále EKL:



ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej 2:2 pp (2:2, 2:0), 1:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 10. Abubakari, 17. Kucka - 53. Calafiori, 90.+3 Amdouni. Rozstrel: Diouf 0:1, Kucka nedal, Amdouni 0:2, Barseghjan nedal, Calafiori 0:3, Lovat 1:3, Males 1:4. Rozhodovali: Kehlet - Hummelgaard, Skytte (Dán.), ŽK: De Marco, Lovat - Zeqiri, Calafiori, 21.675 divákov.



/prvý zápas 2:2, Bazilej postúpil do štvrťfinále/







ŠK Slovan Bratislava: Chovan (120. Trnovský) - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kankava – Čavrič (97. Barseghjan), Kucka, Čakvetadze (72. Lichý), Weiss (90.+2 Jarjue) – Abubakari (90.+2 Zuberu)



FC Bazilej: Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori, Kade (66. Lopez) - Ndoye (101. Burger), Diouf, Xhaka (82. Fink), Amdouni - Zeqiri, Augustin (66. Males)