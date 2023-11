Slovan vyhral 10. krát po sebe, zdolal Michalovce a udržali si šesťbodový náskok na čele tabuľky

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 15. kola Niké Ligy na ihrisku Michaloviec 2:0. Úradujúci majster rozhodol už v prvom polčase, keď sa presadili Dávid Strelec a Juraj Kucka. "Belasí" dosiahli 10. víťazstvo po sebe, po ktorom si udržali šesťbodový náskok na čele tabuľky, keďže priebežne druhá Žilina zdolala Košice 1:0. Hráči Michaloviec naďalej čakajú na prvý trojbodový zápis v ročníku a s piatimi bodmi za remízy sú na predposlednom 11. mieste tabuľky.



Danko mohol poslať domácich do vedenia v úvode zápasu, ale obe jeho šance zneškodnil brankár Trnovský. Slovan však postupne začal potvrdzovať rolu favorita a v 40. minúte sa presadil Strelec, keď v skrumáži prekonal brankára Freliha. Do konca prvého polčasu "belasí" ešte zvýšili po ďalšej ofenzívnej akcii, ktorú zakončil Kucka - 0:2.



Slovanisti si vytvorili niekoľko šancí aj v druhej 45-minútovke, ale v koncovke im chýbala presnosť. V záverečnej štvrťhodine sa k viacerým ofenzívnym akciám dostali aj domáci, ale pokusy Danka ani Van Kessela sa neskončili kontaktným gólom.

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:2)



Góly: 40. Strelec, 43. Kucka. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Kuba, ŽK: Vaško - Zmrhal, 1208 divákov.



Michalovce: Frelih - Šimko, Jeřábek, Volanakis, Bahi (25. Magda) - Jánošík (76. Bednár), Vaško, Adekunle (76. Pavúk) - Danko, Marcin (53. Van Kessel), Šimamura (76. Karasjuk)



Slovan: Trnovský - Pauschek (78. Vojtko) , Bajrič, Kašia, Zmrhal (78. Zuberu) - Kankava, Kucka (90.+2 Agbo) , Barseghjan - Savvidis, Strelec (66. Blackman), Čavrič (90.+2 Abubakari)

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy nad FC Košice tesne 1:0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Košice nedokázali skórovať ani v treťom stretnutí pod vedením Jána Kozáka mladšieho.



Úvod zápasu patril Žiline, ale prvú vážnu šancu v súboji mali hostia. V 12. minúte však Anane v jasnej pozícii po prečíslení vypálil vysoko nad Belkovu bránku. Žilina útočila, no márne sa snažila v prvom polčase prelomiť obranný val súpera. Druhá košická šanca prišla v 19. minúte, keď Belko parádnym zákrokom vyrazil exkluzívne nožničky Qoseho. Druhý polčas začali hostia zle, v 47. minúte putoval pod sprchy po druhej žltej karte Golikov a to bola voda na žilinský mlyn. Domáci útočili, snažili sa nájsť medzeru v prehustenej obrane FC. Vyšlo to až v 63. minúte, keď sa po prihrávke Bariho presadil Timotej Jambor. Do konca zápasu už Žilina recept na skvele chytajúceho Kiru nenašla a keď sa krátko pred koncom neujala ani pekná strela Medveda, tak Košičania odišli spod Dubňa bez bodov. Domáci si tak po vydretom víťazstve 1:0 upevnili druhú priečku v tabuľke Niké ligy.

MŠK Žilina - FC Košice 1:0 (0:0)



Góly: 63. Jambor. ŽK: Hubočan, Nemčík - Golikov, Šindelář. ČK: 47. Golikov (po 2 ŽK). Rozhodovali: Smolák - Roszbeck, Halíček. 1108 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Nemčík (46. Leitner) - Rusnák (61. Javorček), Gidi, Sauer (81. Stojčevski), Bari - Jambor (81. Essomba), Bile (46. Iľko), Ďuriš



Košice: Kira - Golikov, Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Qose (74. Sovič), Gallovič, Faško (74. Liener), Anane (52. Petrák) - Medved

Jaroslav Hynek, MŠK Žilina: "Vo veľkej časti s trénerom Kozákom súhlasím, pre nás to dnes nebol ľahký zápas, Košice urobili veľký pokrok. Nevidím do tréningového procesu súpera, ale pre nás je vždy reprezentačná pauza náročná, preto aj náš výkon nebol úplne top. Nepremenili sme prvú šancu, bolo pre nás náročné sa cez obranu hostí presadiť. Šance boli na oboch stranách, kvalitné výkony podali obaja brankári. Do druhého polčasu sme kvôli kartám striedali, aby sme mohli hrať agresívnejšie. Vylúčenie ovplyvnilo zápas, dali sme gól, ale hrali sme nepresne a neuľahčili sme si zápas. S touto fázou zápasu nie sme spokojní, pretože súper mal dobré kontry. Bol to náročný duel, ale nebol to výkon, za ktorý by sme sa mohli iba chváliť. Sme však radi, že sme vyhrali."



Ján Kozák ml., FC Košice: "Myslím si, že naše výkony v zápasoch majú stúpajúcu tendenciu, chlapci lepšie vnímajú, sú aktívnejší. Žilina je pár krokov pred nami, ale myslím si, že dnes sme súperovi víťazstvo poriadne sťažili. Chlapci sa dobre pohybovali, mali sme svoje šance, trošku nám chýbala kvalita v zakončení. Prvý polčas bol v poriadku, druhý polčas sa hralo po prísnych kartách ťažšie. Žilina má svoju kvalitu, jednu šancu premenila a potom si výhru ustrážila. Zaslúžená výhra Žiliny, poznamenaná však prísnou kartou pre náš tím."



Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 3:0. Nový tréner žlto-modrých Xisco Muňoz zažil víťaznú premiéru, kým jeho náprotivok Michal Hipp sa vrátil do Niké ligy prehrou.



Zápas bol pre oba celky špecifický, keďže počas reprezentačnej prestávky došlo k zmenám trénerov na oboch lavičkách. V Zlatých Moravciach nahradil Vladimíra Cifraniča bývalý reprezentačný tréner Hipp, v Dunajskej Strede miesto Adriana Guľu prebral Španiel Muňoz. V 39. minúte išiel DAC do vedenia. Na pravej strane dostal loptu zo vhadzovania Vitális a z ostrého uhla zakončil – 1:0. O tri minúty neskôr zvýšili domáci vedenie, po centri Andzouanu trafil z blízka hlavou do siete Goure - 2:0. V 70. minúte pridal DAC aj tretí gól, center Andzouanu ešte predĺžil hlavou Nagy a Barišič upravil na 3:0.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0)



Góly: 39. Vitális, 42. Goure, 70. Barišič. Rozhodovali: Gemzický – Štrbo, Jánošík, ŽK: Majdan, 4119 divákov.



DAC: Popovič - Pinto, Kaša, Brunetti, Mendez – Čermák (56. Ramadan), Dimun, Vitális (56. Káčer) - Trusa (64. Herc), Goure (64. Barišič), Andzouana (74. Redžič)



Zlaté Moravce: Knobloch - Suľa, Majdan, Nagy, Čonka - Hodúr (65. Balaj), Gono (65. Brenkus), Duga - Mondek (84. Švec), Čerepkai (79. Mijič), Sluka (79. Nsumoh)

Xisco Muňoz, DAC: "V prvom rade som veľmi šťastný, že som tu. Ďakujem každému, kto mi pomohol s informáciami, lebo som tu ešte len štyri dni. Bol to dobrý zápas. Boli chvíle, keď som videl na ihrisku to, čo očakávam. Vieme, že sa musíme zlepšovať. Výsledok je dobrý, ale musíme ďalej tvrdo pracovať. Sú to dôležité tri body, ale vieme že nás ešte čaká veľmi tvrdá práca."



Michal Hipp, Zlaté Moravce: "Výsledok je pre nás krutý, ale keď sa pozrieme nato, že futbal sa hrá na góly, domáci vyhrali zaslúžene. Zápas by som rozdelil na etapy. Do prvých 30 minút sme držali domácich na dištanc, hráči robili to, načo sme sa pripravovali. Som sklamaný, a to som povedal aj hráčom. Nemôžeme dostať gól z autového vhadzovania, ako pri góle Vitálisa. Tam sa to lámalo. Potom prišla ďalšia hrubá chyba a súper bol v komfortnom vedení. V polčase som hráčom povedal, nech neskladajú zbrane. Mali sme potom šance, aj žrď Sluku. Potom prišla opäť situácia, po ktorej sme dostali gól. Domáci dali tri a futbal sa hrá na góly. Pozitívom sú niektoré pasáže, ale nemáme strelca. Môžeme hrať krásne, no problém je v koncovke."



Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica triumfovali v sobotnom dueli 15. kola na pôde MFK Skalica 3:0 a posunuli sa na šiestu priečku v tabuľke. Hostia hrali od 42. minúty bez vylúčeného Martina Rymarenka. Skaličania prehrali druhýkrát po sebe a sú na ôsmom mieste.



V úvode mali väčšiu aktivitu hostia a v 7. minúte otvorili skóre zápasu. Po rohovom kope Polievku hlavičkoval Godál a jeho zakončenie si domáci Mášik nešťastne poslal do vlastnej siete. Rymarenko po polhodine pridal druhý gól Banskej Bystrice, no pred polčasom dostal červenú kartu a oslabil tím. Skaličania si vypracovali niekoľko šancí, ale nepremenili ich. V 71. minúte upravil Polievka už na 3:0. Domáci napriek početnej výhode nedokázali prekonať brankára Hrušku.

MFK Skalica - MF Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:2)



Góly: 7. Mášik (vlastný), 35. Rymarenko, 71. Polievka, ŽK: Záhumenský (Banská Bystrica), ČK: 42. Rymarenko (Banská Bystrica). Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Bobko, 454 divákov.



Skalica: Junas - Gaži (73. Alves), Ranko, Podhorin, Rudzan - Nagy, Mášik (61. Vlasko), Morong - Hollý, Haša (73. Sobczyk) - Smékal (81. Špehar)



Banská Bystrica: Hruška – Pišoja, Uhrinčať, Godál, Willwéber, Záhumenský – Richtárech (89. Považanec), Hlinka, Hanes (46. Ľupták) – Rymarenko, Polievka (85. Acosta)