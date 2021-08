Slovan zabojuje o play-off Európskej ligy, Žilina a Trnava sa predstavia v konferenčnej lige

Žilina cestovala do Kazachstanu

Poznajú aj ďalších možných súperov

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - V európskych pohárových súťažiach sa vo štvrtok predstaví trojica slovenských futbalových zástupcov. Fortunaligový šampión ŠK Slovan Bratislava po vypadnutí v Lige majstrov pokračuje v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy, v úvodnom dueli sa predstaví na trávniku gibraltárskeho mužstva Lincoln Red Imps.V minulosti už Slovan čelil súperovi z Gibraltáru. V 1. predkole Európskej ligy 2015/2016 "belasí" vyradili tím Europa FC po výsledkoch 6:0 vonku a 3:0 doma. S súčasnom bratislavskom tíme už nefiguruje žiadny pamätník tejto konfrontácie. Tým posledným bol brankár Dominik Greif , ktorý pred začiatkom aktuálnej sezóny 2021/2022 prestúpil do španielskeho RCD Mallorca.Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia sa vo štvrtok predstavia v Európskej konferenčnej lige. MŠK Žilina bude hrať na ihrisku kazašského Tobolu Kostanaj, Spartak Trnava privíta v domácom prostredí izraelský Maccabi Tel Aviv.Žilinčania sa na 4-tisíc kilometrov dlhú cestu do Kazachstanu vydali už v utorok. "Máme informácie z Kazachstanu. Tobol je tam momentálne top mužstvo. Kajrat Almaty i FK Astana sa boria s finančnými problémami a všetky prostriedky sa pumpujú do Tobolu, ktorý má dosť široký i kvalitný káder. Súpera preto nepodceníme a budeme skoncentrovaní,“ odhodlane vyhlásil na klubovom webe žilinský kouč Pavol Staňo Trnavčania sa v dueli s Maccabi Tel Aviv nebudú môcť spoľahnúť na podporu divákov. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala Spartak pokutou 50-tisíc eur a na jeden súťažný duel mu v pohárovej Európe uzavrela štadión. Dôvodom je rasistické správanie fanúšikov trnavského klubu v súboji proti rumunskému Sepsi OSK v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy.Všetci traja zástupcovia už poznajú potenciálnych súperov v prípade postupu ďalej. Ak Slovan Bratislava postúpi cez Lincoln Red Imps, čaká ho v play-off EL Olympiakos Pireus alebo Ludogorec Razgrad. V prípade, že tím z Tehelného poľa nepreskočí gibraltársku prekážku, presunie sa do Európskej konferenčnej ligy, kde v play-off bude bojovať s lotyšským tímom FC Riga alebo maltským FC Hibernians.Ak Žiličania prejdú aj cez kazašský Tobol Kostanaj, o skupinovú časť budú bojovať proti českému Jabloncu alebo škótskemu Celticu Glasgow. Na Spartak Trnava budú v prípade postupu čakať duely proti jednému z dvojice Kolos Kovalivka (Ukr.) - FK Šachťor Karaganda (Kaz.).