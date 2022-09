Slovan začal účinkovanie v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy domácou bezgólovou remízou s Vilniusom (foto)

Výborný futbal bez gólov

Slovanu chýbala efektivita

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vytúžený postup futbalistov Slovana Bratislava do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 dostal vo štvrtok prvú miernu trhlinu, zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho totiž v úvodnom súboji H-skupiny doma iba remizovali s litovským tímom FK Žalgiris Vilnius 0:0."Belasí" síce pred vlastnými fanúšikmi mali miernu územnú prevahu a v porovnaní so súperom z Pobaltia mali aj viac striel na bránku (5:2), no nenašli recept na prekonanie brankára Edvinas Gertmonas.Domáci tím mal niekoľko sľubných šancí na skórovanie, no ani jednu z nich nevyužil. Nebezpečnejší boli futbalisti Slovana po prestávke, no tesne po zmene strán sa neujala hlavička Erica Ramíreza a po ňom nepochodil ani Giorgi Čakvetadze, jeho príležitosť bola najväčšia na domácej strane.V záverečnej desaťminútovke sa do šance dostal aj stopér Myenty Abena, ale jeho hlavička skončila tesne nad hosťujúcou bránkou.Žalgiris počas celého duelu hrozil najmä z rýchlych brejkov, likvidovala ich však domáca defenzíva na čele s brankárom Adriánom Chovanom."Aj keď to bolo bez gólov, bol to výborný pohárový duel, z oboch strán. Museli sme si dávať pozor na ich brejky, pretože majú rýchlych útočníkov. Mali sme dve či tri čisté gólové šance, ktoré sme nepremenili. Šance mal aj súper, preto je remíza spravodlivá. Výborný futbal bez gólov, chýbala nám kvalita v útoku. Také šance, aké sme mali, musíme premeniť. Dobre sme bránili, súper bol vpredu nebezpečný. Presne taký duel som očakával, no čakal som tiež, že jeden gól dáme," zhodnotil tréner Weiss v prenose RTVS."Bol to ťažký zápas, no sme sklamaní, že sme neskórovali. Mali sme na to šance. Chýbala nám efektivita a jeden gól. Mohli sme získať tri body, no nepodarilo sa nám to. Hrali sme doma a mali sme zvíťaziť, nabudúce musíme skórovať. Sme radi, že sme dobre bránili a neinkasovlai, no sme v pohárovej Európe a musíme ukázať viac," komentoval bezgólovú remízu kapitán domácich Vernon de Marco Už o týždeň 15. septembra čaká na Slovan ďalší zápas na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan, ktorý vo štvrtok prehral vo švajčiarskom Bazileji s miestnym FC 1:3. Doma sa "belasí" v EKL predstavia až 13. októbra proti Bazileju.Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.