Slovan získal prvé body v novej sezóne Fortuna ligy, trénera Weissa upútali niektorí hráči

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zaznamenali v sobotňajšom dueli 2. kola Fortuna ligy 2022/2023 proti mužstvu AS Trenčín vysoké víťazstvo 4:0, po ktorom si pripísali premiérové body do tohtosezónnej tabuľky najvyššej slovenskej súťaže.V úvodnom kole „belasí“ prehrali na trávniku nováčika z Podbrezovej (1:2), no povzbudení stredajším triumfom v úvodnom dueli 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku maďarského Ferencvárosu Budapešť (2:1) bez väčších problémov zvládli zápas s Trenčínom.Kouč Slovana Vladimír Weiss st. bol spokojný s dosiahnutým výsledkom, no priznal, že nie všetko bolo také, ako si predstavoval. Viac čaká predovšetkým od hrotových útočníkov - Srba Ivana Šaponjiča a Venezuelčana Erica Ramíreza.„Nie som spokojný s hrou stredných útočníkov. Z týchto šancí musia dávať viac gólov a presadiť sa. Je to pozitívna kritika, aby ukázali, že tu chcú hrať a dávať góly. Na to sem prišli a obaja, či už Šaponjič alebo Ramírez, musia pridať. Hra v strede útoku je našou Achillovou pätou,“ poznamenal 57-ročný tréner podľa oficiálneho webu Slovana.Na Slovan už v stredu čaká odveta spomenutej fázy Ligy majstrov proti maďarskému šampiónovi. Na Tehelnom poli sa očakáva početná divácka kulisa.Okrem hry v strede útoku sa Slovan podľa Weissa musí zlepšiť aj pri nábehoch po štandardných situáciách.Zároveň priznal, že ho v dueli s Trenčínom výkonmi upútali dvaja-traja hráči, ktorí sa tlačia do základnej zostavy „Uvidíme, čo bude do stredy,“V dueli proti Trenčanom sa dvakrát gólovo presadil pravý obranca Dávid Hrnčár, do streleckej listiny sa zapísali i Angličan Andre Green a reprezentačný záložník Juraj Kucka „Prežívam fantastické pocity. Veľmi sa teším, len škoda, že sa mi nepodarilo dať v závere ešte jeden gól, bol by to hetrik,“ skonštatoval po stretnutí 24-ročný Hrnčár.Ten bude v ďalšom kole čeliť svojmu otcovi Norbertovi, ktorý šéfuje lavičke Zemplínu Michalovce. „Chceme nadviazať na také výkony, ako ten dnešný,“ dodal Hrnčár.