Slovan získal Strelca na trvalý prestup do roku 2028, rozlúčil sa však s brankárom Bojranom a ďalšími hráčmi (foto)

Nepredĺžené kontrakty

Štyria hráči, ktorí v klube ostávajú

18.5.2024 (SITA.sk) - Krátko pred posledným zápasom ligovej sezóny proti Ružomberku oznámil ŠK Slovan Bratislava mená troch hráčov, ktorí nebudú pokračovať v tíme staronového majstra z Tehelného poľa. Sú nimi Milan Borjan , Richard Križan a Spyridon Risvanis.Najmä odchod brankárskej jednotky, Kanaďana chorvátskeho pôvodu Milana Borjana, môže byť pre Slovan citeľný. Už pred dvoma týždňami slovanisti informovali aj o nepokračovaní spolupráce s kontroverzným luxemburským útočníkom Gersonom Rodriguesom "Po vypršaní hosťovania v našom drese nepokračuje Milan Borjan. Zaslúži si samostatné poďakovanie za prístup aj výkony počas celej sezóny, keď bol našou oporou a získal si sympatie fanúšikov. Nezabudneme, ako nás práve Milan podržal v kľúčovom dvojzápase s luxemburským Swiftom. Želáme mu všetko dobré v kariére i osobnom živote,“povedal Ivan Kmotrík ml. , generálny riaditeľ klubu, na webe skslovan.com.Na margo ďalších dvoch odchodov, obrancov Richarda Križana a Spyridona Risvanisa, Kmotrík ml. doplnil: "Do novej sezóny sme s nimi nepredĺžili kontrakty, v belasom končia. Aj im ďakujeme za odvedené služby a želáme všetko dobré v živote i kariére."Slovanisti zároveň informovali aj o štyroch hráčoch, ktorí v klube zostávajú. Sú nimi Kenan Bajrič , Marko Tolič, Lukáš Pauschek Dávid Strelec . Posledný menovaný bol doteraz len na hosťovaní z talianskej Spezie, tá sa však zmenila na trvalý prestup do roku 2028."Aktivovali sme si opciu a získali sme ho späť zo Spezie. V Davidovi vidíme naďalej obrovský potenciál zlepšovať sa a rásť, pričom obe strany mali záujem, aby pokračoval v Slovane, pravidelne hrával, a bol platnou súčasťou tímu. Rovnako vnímame jeho potenciál presadiť sa v slovenskej reprezentácii," povedal Kmotrík ml. na adresu Strelca. Aj 23-ročný odchovanec belasých sa vyjadril k svojmu pokračovaniu na Tehelnom poli."Už keď som sem v lete prichádzal, vedel som, že to bude fajn. Som doma. Sezóna mi futbalovo vyšla, aj keď viem, že to môže byť vždy lepšie. Verím, že už tá ďalšia bude lepšia, a budeme spoločne úspešní," cituje Strelca oficiálny web ŠK Slovan.