Slovan získal titul v rekordne krátkom čase

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas osláv majstrovského titulu po zápase 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul medzi MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava v Žiline 14. apríla 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 14. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 4. kole nadstavby Fortuna ligy 2018/2019 v Žiline nad MŠK 3:0 a s obrovským predstihom šiestich kôl získali majstrovský titul. Pre Slovan je to rekordný deviaty titul v ére samostatnosti. "Belasí" v tomto ročníku najvyššej súťaže ešte neprehrali a pred druhým DAC Dunajská Streda majú nedostihnuteľný 19-bodový náskok.Slovan potvrdil absolútnu dominanciu v tomto ročníku v rekordne krátkom čase. Ťahá tri skvelé série – vyhral desať ligových duelov za sebou, naplno bodoval v uplynulých štrnástich zápasoch na ihriskách súperov a ťahá šnúru 28 ligových zápasov bez prehry. V klubovej histórii je to celkovo pre Slovan 25. majstrovský titul a to práve v roku, keď oslavuje storočnicu a otvoril aj nové Tehelné pole.povedal tréner majstra Martin Ševela.Slovan má najlepší káder aj podmienky v lige, teraz pred ním stojí úloha presadiť sa v európskych klubových súťažiach. Aj podľa Ševelu:Vypredaný sektor fanúšikov hostí (cca 550 divákov) si mohol po zápase vychutnať pod Dubňom oslavy s hráčmi. Ich prítomnosť ocenil aj útočník Andraž Šporar:Hráčov čakajú menšie oslavy, Marin Ljubičič o nich ale nechcel veľa prezradiť: