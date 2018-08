Slovan zvíťazil na ihrisku súpera

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd



MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 0:2 (0:0)



Góly: 76. Apau, 79. Šporar. Žlté karty: Kostadinov, Urdinov – Čavrič. Vylúčení: 33. Kostadinov (po 2. ŽK) – 39. Čavrič (po 2. ŽK). Rozhodoval: Marhefka – 2486 divákov.



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose (46. Jonec), Takáč – Daniel, Kostadinov, Gál-Andrezly – Tandir (80. Gerec)



Slovan: Greif – Apau, Saláta, Bajrič, Božikov – De Kamps – Čavrič, Dražič (90. Cmiljanič), Holman (63. Savičevič), Moha (84. Hološko) – Šporar



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 19. augusta (TASR) - Slovan o svojom víťazstve proti Ružomberku rozhodol v druhom polčase.Aktéri ponúkli pod Čebraťom peknej návšteve v prvom polčase zaujímavý a vzrušujúci futbal. V 15. min Saláta za pravým krajom bratislavského "veľkého vápna" fauloval Kostadinova a po priamom kope Daniela, Kostadinov zblízka hlavičkoval do rúk Greifa. Vzápätí sa Urdinov sólovo predral takmer až pred brankára "belasých", no v sľubnej pozícii sa ku koncovke nedostal.V 33. min Kostadinov po faule na Holmana uvidel druhú žltú kartu a zároveň červenú, čiže od tohto momentu sa začala presilovka Slovana, ktorý začal vpredu hrýzť. V 35. min Holman natiahol Macíka, ktorý jeho krížny pokus vytesnil spod brvna. V 38. Božikovu hlavičku kryl Macík a o chvíľu ho zase preveril Moha.V 39. min sa skončila početná prevaha hostí, Čavrič za odplácanie "vyfasoval" druhú kartu žltej farby a nasledoval pod sprchy Kostadinova. V 43. min Greif vo výbornej pozícii vychytal Gála-Andrezlyho. V nadstavenom čase prvého dejstva ešte Macík reflexívne vyboxoval delovku Holmana.Po zmene strán trošku ofenzívna aktivita na určitý čas na oboch stranách vyprchala. Prvý vzruch prišiel až v 63. min, keď Gál-Andrezly po vydarenom brejku ľavačkou napálil loptu Greifovi do hrude. V 69. min bol Savič zblízka veľmi blízko ku gólu, keď Macík v poslednej chvíli vytlačil loptu na brvno a od neho sa odrazila tesne pred bránkovú čiaru. A zápas zase dostal grády.V 76. min Savičevič potiahol loptu do ružomberskej šestnástky, ako na podnose ju posunul do "gólovky" Apauovi a ten presne trafil pravý dolný kút – 0:1. O tri minúty Slovan udrel druhýkrát, Mohov priamy kop Macík len vyrazil a Šporar dorazil loptu do siete. V 84. min Gerec ešte mohol stretnutie zdramatizovať, ale hlavou minul cieľ.