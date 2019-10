Slovenka, ktorá chcela zachrániť tigríčatá, musí zaplatiť 600 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Korneuburg 15. októbra (TASR) - Súd v rakúskom meste Korneuburg uzavrel v pondelok tzv. odklonom proces s 34-ročnou Slovenkou, ktorá sa mala zodpovedať z porušenia zákona o obchodovaní s divožijúcimi zvieratami v súvislosti s incidentom zo začiatku augusta, keď jej odobrali z bytu v meste Hainburg dve tigrie mláďatá. Obe tigríčatá, ktoré boli po odobratí zverené do starostlivosti zoologickej záhrady vo Viedni, medzičasom uhynuli.Predmetom súdneho konania nebolo držanie tigrov v byte, ale ich prevoz zo Slovenska do Rakúska bez dokladov vyžadovaných Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Konanie voči Slovenke sa ukončí, ak zaplatí do 14 dní sumu 600 eur, informovala tlačová agentúra APA s tým, že samotná obžalovaná s takýmto postupom súhlasila.Obe tigríčatá pochádzali zo súkromného zariadenia na Slovensku, kde ich odvrhla matka a nachádzali sa v kritickom stave. Mláďatá sa rozhodli previezť na potrebné ošetrenie do Rakúska, keďže slovenský zverolekár, s ktorým táto chovná stanica bežne spolupracuje, bol práve na dovolenke, vysvetlila agentúra.Obhajca obžalovanej na úvod pojednávania zdôraznil, že z jej strany nedôjde k "priznaniu viny". Odkázal pritom na príslušné nariadenie EÚ, na základe ktorého doklady podľa CITES nie sú nutné, ak sa do zahraničia prepravuje "živé zviera na účely naliehavého veterinárneho ošetrenia" a následne sa má presúvať naspäť.