Slovenka sa podieľala na prevádzaní Vietnamcov do Európy, v moci ju držia lovci lebiek

1.6.2021 (Webnoviny.sk) -Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) v rámci medzinárodnej akcie zameranej na organizovanú skupinu zaoberajúcu sa „pašovaním“ nelegálnych migrantov do Európy zadržali v pondelok 31. mája 50-ročnú ženu, ktorá mala byť hlavnou organizátorkou skupiny na Slovensku.Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová , po vykonaní procesných úkonov si zadržanú prevzali prezidiálni pátrači, známi ako lovci lebiek, ktorí zabezpečia jej prítomnosti na ďalších úkonoch v Nemecku.Razie boli zamerané predovšetkým na prevádzanie Vietnamcov. V rovnaký deň polícia v Berlíne zatkla Vietnamku.Obe ženy sa mali podieľať na pašovaní Vietnamcov do Európy na základe podvodne získaných víz. Dané osoby čelia obvineniam, že od nich požadovali platby v rozmedzí od 13- do 21-tisíc eur. Tie si podľa vyšetrovateľov museli ľudia odpracovať v nechtových štúdiách, masážnych salónoch či bytoch využívaných ako nevestince.V Nemecku je ďalší Vietnamec podozrivý z toho, že ženám, ktoré pracovali ako prostitútky, dával hormonálne injekcie, aby neotehotneli, uviedli vo vyhlásení tamojší prokurátori a polícia. Počas pondelkových razií v Nemecku našla polícia 13 ľudí, ktorí v krajine pracovali nelegálne.Na Slovensku v rámci akcie policajti vykonali tri domové prehliadky v Bratislave a jednu v galantskom okrese. „Počas domových prehliadok policajti zaistili elektroniku, rôzne dokumenty a ďalšie dôkazy súvisiace s trestnou činnosťou," povedala Bárdyová.Medzinárodná policajná akcia sa podľa hovorkyne uskutočnila v rámci operačnej pracovnej skupiny zriadenej pri organizácii Europol medzi nemeckou federálnou kriminálnou políciou (Bundeskriminalamt), Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP na slovenskej strane a Európskym centrom pašovania migrantov (EMSC).„Táto operačná pracovná skupina sa osobitne zameriava na siete organizovaného zločinu, ktoré „pašujú“ vietnamských štátnych príslušníkov do Európy," dodala Bárdyová.