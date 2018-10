Slovenka v Číne: Najväčší rozdiel medzi Čínou a SR sú technológie

Viktória Fričová Foto: archív Viktória Fričová Foto: archív Viktória Fričová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. októbra (TASR) – Technologický pokrok Číny je jedným z najväčších rozdielov medzi touto ázijskou krajinou a Slovenskom. Myslí si to Slovenka Viktória Fričová, ktorá do Pekingu prišla koncom leta 2015 na magisterské štúdium ekonomickej žurnalistiky na jednej z najlepších čínskych univerzít, Univerzite Čching-chua (Tsinghua University).Mrzí ju, že sa na Slovensku o pokroku málo hovorí.konštatovala Fričová.Ako ďalej uviedla, Číňania obľubujú nakupovanie v on-line obchode.povedala. Veľmi ju však očarila tradičná čínska kultúra, tancovanie, trávenie času v parkoch a na ulici a tradičná čínska viera v to, žeV Číne podľa nej v súčasnosti veľmi rastie konzumný spôsob života, ľudia začínajú mať veľa peňazí a radi ich míňajú.spresnila.Na život v Číne si zvykla rýchlo. Napriek prvotným obavám sa v tejto krajine veľmi rýchlo začala cítiť ako doma. Do Číny odišla aj práve preto, že chcela zažiť úplne inú kultúru.priznala Slovenka.Napriek tomu, že Peking je už podľa nej pomerne multikultúrny, pri počte obyvateľov - vyše 23 miliónov - je stále raritou vidieť na ulici cudzinca.povedala.Zároveň dodala, že v rámci politiky sa v každodennom živote necíti byť nijakým spôsobom obmedzovaná.priznala otvorene Fričová, ktorá študovala aj čínsky jazyk.Práve znalosť jazyka je podľa nej najlepší spôsob, ako nadviazať komunikáciu a vzťahy s miestnymi. V apríli začala pracovať pre medzinárodný magazín Time Out Beijing na pozícií manažéra. Vďaka práci si zlepšila jazyk; okrem toho vyučuje angličtinu, o ktorú je v krajine veľký záujem.dodala.V budúcnosti si vie predstaviť život okrem Šanghaja aj v iných ázijských krajinách, ako sú napríklad Filipíny, Srí Lanka či Indonézia. Vrátiť by sa chcela na pár rokov aj do Latinskej Ameriky. Usadiť by sa však chcela napríklad v Nemecku pre ich dobrý sociálny systém a priaznivé pracovné podmienky.uzavrela.(osobitné spravodajkyne TASR Monika Himpánová a Viera Kulichová)