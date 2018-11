Slovenka v USA: Populácia Slovákov sa tu zvyšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) - V Spojených štátoch amerických enormne rastie slovenská populácia, krajania si viac vážia kultúru a zvyky. Pre TASR to hovoríSivčová, ktorá v New Yorku učila deti Slovákov a neskôr sa stala koordinátorkou vzdelávacích centier po celej krajine.Život slovenskej komunity v USA je podľa nej veľmi pestrý, so začlenením po príchode problém nemala.približuje život krajanov.Záujem o slovenské aktivity sa podľa Sivčovej zvyšuje.dodáva.Sivčová je v Spojených štátoch amerických od roku 1997, keď vyhrala v lotérii zelenú kartu. Cudzinec podľa nej vďaka zelenej karte získava v Amerike mnoho privilégií.Ako ďalej hovorí, rozdiel medzi Slovenskom a Spojenými štátmi je najmä v službách.myslí si Sivčová. Dodáva však, že najmä pre rodinné väzby sa plánuje raz vrátiť na Slovensko.