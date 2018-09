Slovenka vyhrala zelenú kartu, verí však, že sa raz vráti žiť domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava/Chicago 30. septembra (TASR) - Tridsaťročná Slovenka Silvia, žijúca v Chicagu, ktorá pred piatimi rokmi vyhrala v lotérii zelenú kartu do USA a získala trvalý pobyt verí, že sa raz vráti žiť domov na Slovensko. Ako hovorí, odišla, lebo doma nebolo veľa možností.Priznáva, že za domovinou sa jej veľmi cnie.konštatovala pre TASR.Silvia je zo Spišskej Belej a v USA jej okrem rodiny chýba aj príroda a Tatry.opísala.Po tom, čo odišla do USA, sa jej narodila dcéra Sofia, je preto veľmi rada, že má v Chicagu možnosť učiť sa slovenčinu na víkendovej škole Slovak Academy of Chicago a navštevovať slovenské podujatia.doplnila. S manželom sa doma rozprávajú po slovensky, dcéra preto podľa jej slov ovláda slovenčinu perfektne. Hovorí aj po poľsky, keďže navštevuje poľskú škôlku a v súčasnosti sa učí po anglicky. Na Slovensku bola už dvakrát a babku by rada navštívila opäť.Slovenke žijúcej v Chicagu chýba aj pravá slovenská bryndza. V USA sa dá kúpiť bryndza z Poľska, ako však hovorí, nedá sa so slovenskou porovnať. Keď jej preto príde návšteva z domoviny, v batožine pricestuje aj zásoba bryndze.zhrnula s úsmevom. Slovenská gastronómia v jej rodine nechýba ani na Vianoce, kedy podávajú hríbovú kapustnicu, zemiakový šalát a ryby.