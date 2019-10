Slovenky do 19 rokov deklasovali v kvalifikácii Severné Macedónsko

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

1. skupina hlavnej fázy kvalifikácie ME 2020 hráčok do 19 rokov, Skopje:



SLOVENSKO "19" - Severné Macedónsko 6:0 (2:0)



Góly: 13. Kollárová, 33. Tipulová, 58. a 74. Kaláberová (prvý 11 m), 72. Semanová, 76. Nagyová



zostava SR: Huberová - Gašparovičová, Planietová, Miniariková, Mattová - Kaláberová (80. Droppová), Feketeviziová, Panáková (46. Nagyová) - Tipulová (67. Tkáčiková), Kollárová (66. Sivčová), Semanová (80. Valušová)



ďalší výsledok:



Francúzsko - Rumunsko 7:0 (3:0)



tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 0 17:0 6



2. SLOVENSKO 2 1 1 0 7:1 4



3. Rumunsko 2 0 1 1 1:8 1



4. Sev. Macedónsko 2 0 0 2 0:16 0



ďalší program žien SR 19:



pondelok 7. októbra o 11.00: Francúzsko 19 - Slovensko 19, Rumunsko 19 - Severné Macedónsko 19

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 4. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov deklasovali v druhom vystúpení na kvalifikačnom turnaji ME 2020 v Skopje domáce Severné Macedónsko 6:0. Na konte majú zatiaľ štyri body a sú na druhej postupovej priečke, na úvod remizovali s Rumunkami 1:1.V záverečnom súboji nastúpia zverenky trénera Jozefa Jelšica v pondelok o 11.00 proti Francúzkam, ktoré v piatok rozdrvili Rumunsko 7:0 a so ziskom šiestich bodov sú na čele tabuľky. Hrá sa o dve miestenky do ďalšej fázy kvalifikácie Elite Round, Francúzsko už má istý postup.