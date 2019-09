Slovenky do 19 rokov zvíťazili v príprave nad Slovinkami

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledok:



Slovensko "19" - Slovinsko "19" 3:2 (2:0)



Góly: 19. Panáková, 43. Semanová, 67. Tipulová – 65. Zajmiová, 77. Igercová.



zostava SR 19: Tóthová – Gašparovičová, Mazúchová, Miniariková, Šobáňová (61. Mattová) – Žemberyová (86. Kratochvílová), Kovaliková (61. Kaláberová), Panáková (72. Feketevíziová) – Tipulová (86. Tkáčiková), Kolárová (61. Nagyová), Semanová (86. Kubíková)

Dunajská Streda 4. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácie žien do 19 rokov zvíťazila v stredajšom prípravnom zápase nad rovesníčkami zo Slovinska 3:2. Zverenky trénera Jozefa Jelšica, ktoré sa pripravujú na kvalifikáciu ME, sa so Slovinkami stretnú aj v druhom súboji opäť v Moll akadémii v Dunajskej Strede v piatok (11.00 h). Informoval web SFZ.