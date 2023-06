Slovenky na ME nestačili ani na favorizované Srbky a prehrali s nimi o 38 bodov

Nasleduje duel s Turkyňami

Ak sa nesplnia obe podmienky, slovenské hráčky obsadia v D-skupine poslednú 4. priečku a pocestujú domov.

Zaostávali za favoritkami

17.6.2023 (SITA.sk) - Slovenskej reprezentácii basketbalistiek nevyšiel ani druhý duel v základnej skupine na majstrovstvách Európy v Izraeli a Slovinsku.Po prehre s Maďarkami vysoko 67:89 nestačili zverenky trénera Juraja Suju ani na obhajkyne kontinentálneho titulu Srbky a prehrali s nimi o priepastných 38 bodov - 52:90.V nedeľu na slovenské reprezentantky čaká duel proti Turkyniam a pokračovanie na turnaji im zaistí iba víťazstvo v kombinácii s triumfom Maďariek nad Srbkami.„Znova sme čelili obrovskej fyzickej prevahe. Videli sme, ako sa hrá špičkový európsky basketbal, koľko fyzickosti a kontaktov tam je. Nedokázali sme tomu odolávať, ale na druhej strane musím povedať, že dievčatá robili všetko, čo mohli a dali do toho všetko," komentoval druhý prehru na turnaji kouč Juraj Suja podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie Slovenské reprezentantky od úvodu zaostávali za favoritkami a už po prvej štvrtine prehrávali o 18 bodov (12:30). V druhej časti si Srbky udržiavali náskok, po tretej desaťminútovke však viedli už o 30 bodov (65:35).Nič sa nezmenilo ani v záverečnej časti a oba tímy dohrávali duel aj s hráčkami, ktoré zatiaľ nedostávali veľa príležitostí.„Myslím si, že Srbky nám ukázali kvalitu, na akej sú úrovni a výsledok hovorí za všetko,“ zhodnotila osembodová Barbora Wrzesiňská.Šesťbodová Sabína Oroszová doplnila: „Vedeli sme, že nás toto čaká a predsa nás to ako keby trochu prekvapilo, v tom zlom zmysle slova. Nevedeli sme sa vyrovnať s ničím na doskoku. Myslela som si, že nám tento súper bude sedieť lepšie, lebo nemá až takú výškovú prevahu ako Maďarky, ale Srbky boli oveľa agresívnejšie na doskoku a podľa mňa to nás zabilo.“