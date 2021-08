Slovenky na ME v Zadare nestačili na Maďarky. Cestu k víťazstvu sme im uľahčili chybami, zhodnotil tréner

Súperkám nechtiac uľahčili cestu k víťazstvu

Boj o postup je stále otvorený

Pred Chorvátkami si musia oddýchnuť

Maďarky zrejme mali svoj deň

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky vstúpili do majstrovstiev Európy neúspešne. Zverenky trénera Marca Fenoglia totiž v súboji základnej C-skupiny v chorvátskom Zadare podľahli Maďarkám 1:3, keď im nevyšla koncovka druhého setu a aj keď potom získali vo svoj prospech tretí, na zisk čo i len bodu im to nestačilo.V sobotu majú Slovenky voľno a v nedeľu o 17.00 h ich čaká duel proti domácim Chorvátkam, ktoré vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji zdolali Švajčiarky 3:0. V pondelok nastúpia proti Taliankam, v utorok proti Švajčiarkam a vo štvrtok proti Bieloruskám."Po úvodnom stretnutí sme sklamaní. Bol to dôležitý zápas a nehrali sme dobre, spravili sme veľa chýb a nedodržiavali sme pokyny. V obrane sme si nepostrážili technické údery Maďariek, mali sme tiež problémy na prihrávke a na bloku dosiahli súperky 15 blokov, my len tri. Maďarky hrali dobre, no my sme im cestu k víťazstvu uľahčili zbytočnými chybami, v druhom aj štvrtom sete sme zas prišli o náskok štyroch či piatich bodov. Turnaj sa ešte nekončí, aj keď teraz nás čakajú súperi iného levelu Chorvátsko a Taliansko. Proti nim musíme byť koncentrovaní a pokúsiť sa odovzdať maximum a potom zabojovať proti Švajčiarsku a Bielorusku," povedal po súboji kouč Fenoglio podľa oficiálneho web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Najviac bodov v prvom vystúpení na kontinentálnom šampionáte mala v slovenskom tíme Karin Palgutová."Maďarky boli o niečo živšie v obrane, veľa vychytali, nám zas chýbal dôraz v dôležitých momentoch a koncovkách. Maďarky hrali naozaj dobre, mali nás dobre prečítané a výhru si zrejme zaslúžili. Proti Chorvátkam to nebude jednoduché, musíme ísť do toho s čistou hlavou, pozitívne, nezväzovať sa tým, čo bolo a skúsiť ich zatlačiť. Boj o postup je ešte otvorený, určite nič nevzdávame," poznamenala po prehre.Aj Jaroslava Pencová v hodnotení duelu spomenula zlý úvod. "V prvom sete sme nezachytili začiatok a ťažko sa to dobiehalo. V druhom sete chýbalo naozaj málo, bolo to o detailoch a celkovo fyzicky veľmi náročné, keďže Maďarky veľa ubránili, všetko vychytali a nerobili chyby. Tretí set sme zahrali bez chýb, ale vo štvrtom nám zas utiekli v jednom postavení a už sme to nedobehli. Teraz bude dôležité, aby sme si oddýchli. Ani Chorvátky nie sú nezdolateľné, aj keď by sme museli predviesť iný výkon. Nevzdávame sa, turnaj sa ešte len začína," povedala podľa svf.sk.Podľa ďalšej blokárky Michaely Abrhámovej mali Maďarky svoj deň. "V obrane im všetko vychádzalo, zatiaľ čo my sme sa v útoku trápili a prišli aj chyby. Neskôr sme sa vzchopili, ale v koncovkách sme opäť spravili lacné chyby. Nevzdali sme sa, bojovali sme do konca, ale sme teraz smutné, čakali sme iný koniec. Ideme ďalej, stále máme pred sebou štyri zápasy a odovzdáme v nich maximum," dodala.Do osemfinále ME postúpia po štyri najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Okrem chorvátskeho Zadaru sa šampionát koná aj v srbskom Belehrade, bulharskom Plovdive a rumunskom Kluži.