Slovenky odohrali na ME vo volejbale svoj najlepší zápas, favorizovaným Taliankam zobrali set

Vyhratý set im pomohol

Šanca na postup je stále v hre

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa nedočkali bodového zisku ani vo svojom treťom vystúpení v základnej C-skupine v chorvátskom Zadare na šampionáte EuroVolley 2021 . Zverenky trénera Marca Fenoglia po prehrách s Maďarkami (1:3) a Chorvátkami (0:3) nestačili na úradujúce vicemajsterky sveta Talianky.Po dobrom výkone im podľahli 1:3 (-19, -18, 25, -17), ale vo štvrtom vzájomnom súboji získali historicky prvý set. Slovenské hráčky podľa predpokladov s vysokými favoritkami prehrali prvé dva sety, ale v treťom sete sa veľa zmenilo príchodom Nikoly Radosovej na smeč.Aj jej body pomohli k tomu, že v koncovke si Slovenky od stavu 24:22 vypracovali až štyri setbaly. Ten posledný premenili po talianskom smeči do autu. Vo štvrtom sete však našla stratenú istotu na smeči talianska "hviezdna" smečiarka Pala Egonuová a favoritky povolili súperkám spod Tatier iba 17 bodov."Bol to zrejme náš najlepší zápas na majstrovstvách Európy, a to vrátane domáceho šampionátu pred dvoma rokmi. Teraz sme hrali ešte lepšie. Som veľmi spokojný. Talianky sme počas celého zápasu dostávali pod tlak, hrali sme veľmi dobre a ako tím. Máme 14 hráčok a všetky sú pripravené prísť a pomôcť tímu, to je veľmi dôležité," uviedol tréner tímu SR Marco Fenoglio na webe Slovenskej volejbalovej federácie."Myslím si, že sme mohli Talianky potrápiť ešte viac, ale po dvoch nevydarených zápasoch sme si aspoň trochu napravili chuť. Snažili sme sa inak nastaviť, na ihrisku sme sa zo všetkého tešili. Určite nám pridalo sebavedomie, že sme proti Taliankam získali set a hrali sme vyrovnaný volejbal," zhodnotila kapitánka Barbora Koseková.Slovenský tréner aj kapitánka si dobre uvedomujú, že ak chcú postúpiť do osemfinále ako pred dvoma rokmi v Bratislave, v utorok večer od 20.00 h musia zdolať Švajčiarky a najlepšie za tri body. A to isté zopakovať vo štvrtok proti Bieloruskám. Slovenky po prehre s Taliankami klesli na dno tabuľky C-skupiny, ich priame konkurentky v boji o postup Švajčiarky majú dva, resp. Bielorusky tri body."Verím, že sme pripravení, čaká nás kľúčový zápas, budeme bojovať. Dôležité je, aby sme odchádzali z ihriska s čistým svedomím, že sme urobili maximum," skonštatoval Fenoglio.„Pred Švajčiarskom sa budeme snažiť čo najlepšie zregenerovať a pokračovať v tom, čo sme začali proti Taliankam - hrať s chuťou, užiť si to a chytiť sa na pozitívnych veciach," doplnila Koseková pre svf.sk.