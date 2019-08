Slovenky podľahli Švajčiarkam, do play off idú z 2. miesta

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF



ME 2019 beachvolejbalistiek - Moskva (Rus.) - G-skupina - štvrtok:

Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (Švaj.-7) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-10) 2:0 (18, 17)



Druhý štvrtkový výsledok:



Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-23) - Eva Freibergerová, Valerie Teuflová (Rak.-26) 2:0 (19, 16)



Konečná tabuľka G-skupiny:

1. Jupiterová, Chamereauová 2-1 4:3 5 b. / lopty 95:91 (1,044) - priamy postup do osemfinále



2. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ 2-1 4:2 5 b. / lopty 77:78 (0,987) - postup do 1. kola play-off



3. Betschartová, Hüberliová 2-1 5:2 5 b. / lopty 91:94 (0,968) - postup do 1. kola play-off



4. Freibergerová, Teuflová 0-3 0:6 3 b.



Pozn.: Pri rovnosti bodov troch tímov rozhoduje o umiestnení pomer lôpt zo vzájomných zápasov týchto troch tímov

Moskva 8. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová našli na majstrovstvách Európy v Moskve premožiteľky až v záverečnom treťom zápase v základnej G-skupine. Po dvojsetových výhrach nad Francúzkami a Rakúšankami narazili vo štvrtok popoludní na švajčiarske obhajkyne striebra Ninu Betschartovú a Tanju Hüberliovú a podľahli im 0:2 (-18, -17).Slovenky však v konečnej tabuľke G-skupiny pred Švajčiarkami tesne uhájili 2. miesto, priamy postup do osemfinále z 1. priečky si napokon vybojovali Francúzky Jupiterová a Chamereauová. Všetky tri postupujúce tímy získali po dva triumfy, Rakúšanky skončili bez výhry posledné.Slovenky mali dobrý vstup do stretnutia, viedli 8:3 aj 9:6, ale potom Švajčiarky sedembodovou šnúrou otočili vývoj (13:9). Slovenky sa ešte priblížili na dva body (15:17), ale z troch setbalov napokon odvrátili len jeden (18:21). V úvode druhej časti viedli švajčiarske semifinalistky nedávnych MS v Hamburgu a sedmičky svetového rebríčka 7:4, neskôr po ďalšej sérii štyroch bodov už 11:5. Pred koncovkou to bolo o šesť (17:11), ale Slovenky zabojovali a znížili na dva body (19:17). Úplný záver však patril Švajčiarkam (21:17). Betschartová a Hüberliová proti Slovenkám nadviazali na tajbrejkové výhry z MS v Hamburgu a turnaji Major v Gstaade.V minitabuľke troch päťbodových tímov G-skupiny napokon rozhodovali o konečnom poradí pomery lôpt zo vzájomných zápasov týchto dvojíc. Prvenstvo pripadlo Francúzkam (1,044), druhá pozícia Slovenkám (0,987) a tretia Švajčiarkam (0,968), ktoré na prienik o priečku vyššie potrebovali "pustiť" Slovenkám o jednu loptu menej. Vlani slovenská dvojica práve o jednu loptu obsadila v skupine ME v Holandsku 4. priečku a najtesnejším spôsobom zostala pred bránami play-off.Mená súperiek pre piatkové 1. kolo play-off sa slovenské reprezentantky dozvedia vo štvrtok večer po žrebe. V piatok je na programe aj ženské osemfinále a štvrťfinále.