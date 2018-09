Slovenky postúpili do štvrťfinále Junior Fed Cup-u v Budapešti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina



Slovensko - Hongkong 3:0



Eszter Méri - Jenny Wong Hoi Ki 6:4, 6:0



Romana Čisovská - Cody Wong Hong Yi 7:6, 6:0



Eszter Méri, Nina Stankovská - Jade Masuda Karrasch Sheena, Jenny Wong Hoi Ki 6:2, 4:6 - 10:7





Ďalší výsledok skupiny: Rusko - Peru 2:0

Budapešť 26. septembra (TASR) - Slovenské tenistky postúpili v Budapešti do štvrťfinále Junior Fed Cup-u, majstrovstiev sveta družstiev dievčat do 16 rokov. Po utorňajšom triumfe nad tretím nasadeným Ruskom 2:1 zvíťazil tím kapitána Reného Hanáka v zložení Romana Čisovská, Nina Stankovská, Eszter Méri nad Honkongom 3:0. V skupine, z ktorej postúpia do štvrťfinále dva najlepšie tímy, hrá Slovensko vo štvrtok ešte s Peru. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu.