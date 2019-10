Slovenky postúpili na ME, V Turecku vyhrali

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 26. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle postúpili na ME 2020. V odvetnom zápase play off kvalifikácie zvíťazili nad Tureckom 16:9, čím nadviazali na presvedčivé víťazstvo z prvého duelu 19:9. Na ME sa predstavia v základnej A-skupine.