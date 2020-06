Slovenky si na finálovom turnaji Fed Cupu zahrajú až o rok, preložili aj finále Davis Cupu

Zloženie skupín zostáva rovnaké

Novembrové finále Davisovho pohára

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na apríl 2020 naplánovaný finálový turnaj tenisového Pohára federácie sa uskutoční o rok neskôr. Podujatie pre 12 ženských tímov vrátane Slovenska sa malo pôvodne konať v Budapešti od 14. do 19. apríla 2020, po novom to bude 13. až 18. apríla 2021.Dejisko zostáva nezmenené, bude ním hlavné mesto Maďarska. Dôvodom odkladu podujatia je celosvetová pandémia koronavírusu.Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zvažovala aj druhú polovicu roka 2020, no budapeštianska Aréna Lászlóa Pappa je vo vyhovujúcich termínoch rezervovaná."Pretrvávajú tiež logistické a regulačné obmedzenia, nebolo by možné zaručiť zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov," informovali zástupcovia ITF.Slovenky si miestenku na záverečnom turnaji vybojovali v úvode februára domácim triumfom nad Britkami 3:1. Aj v apríli 2021 bude zloženie základných skupín rovnaké, ako malo byť v aktuálnom roku. Slovenky sa predstavia v C-skupine s Američankami a Španielkami.ITF tiež rozhodla o odklade finálového turnaja mužského Davisovho pohára, ktorý sa mal v roku 2020 konať v novembri v španielskom Madride. Osemnásť už kvalifikovaných národných tímov si musí počkať až do druhej polovice novembra 2021.Na rok 2021 ITF odložila aj na september 2020 naplánované súboje nižších výkonnostných skupín. Týka sa aj to aj domáceho súboja Slovákov s Čiľanmi."Je to veľké sklamanie, no situácia je stále neistá. Nedokážeme predpovedať, ako sa veci pohnú v najbližších týždňoch či mesiacoch," uviedol na webe DP futbalový obranca Gerard Piqué FC Barcelona ako prezident spoločnosti Kosmos Tennis, ktorá pri organizácii Davisovho pohára spolupracuje s ITF.