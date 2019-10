Slovenky sú jednou nohou v Budapešti

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 13. októbra (TASR) - Vodné pólistky Slovenska sú na najlepšej ceste na ME 2020. Víťazstvom nad Tureckom 19:9 v prvom zápase play off o postup na šampionát si vytvorili priaznivú pozíciu pred odvetou. Víťazstvo rozdielom 10 gólov prekvapilo viacerých, tréner Milan Henkrich však pred odvetou apeluje na dôslednejšiu defenzívu.Henkrich považoval Turkyne za mierneho favorita zápasu. Do tejto pozície ho posúvala účasť na predošlom európskom šampionáte.poznamenal tréner SR.Prvá štvrtina priniesla vyrovnaný priebeh, postupne však Slovenky prevzali iniciatívu a navyšovali svoj náskok.poznamenala trojgólová Janka Kurucová.Slovenský tím sa môže po víťazstve rozdielom 10-tich gólov optimisticky pozerať do odvety. Presvedčivý náskok je odhodlaný zužitkovať 26. októbra v Istanbule a vrátiť sa s istotou postupu na ME.poznamenala Kurucová, na ktorú nadviazal tréner Henkrich.Druhá októbrová sobota priala slovenskému vodnému pólu, keďže okrem žien sa zaskvela aj mužská reprezentácia. Partia okolo skúseného Juraja Zaťoviča zvíťazila v kvalifikačnom turnaji v Novákoch nad Ukrajinou 16:5 a už majú istý postup na ME. Napodobniť ich môžu aj reprezentantky.uviedol viceprezident SPF pre vodné pólo Štefan Šmihuľa.