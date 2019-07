Slovenky vstúpili do šampionátu prehrou s Francúzskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME hádzanárok do 19 rokov - A-skupina:



Francúzsko - Slovensko 28:21 (16:7)



Najviac gólov: Peillonová, Begonová, Wajokaová a Dembeleová po 4 - Pastoreková 8, Kóšová 4, Tomašechová a Michálková po 3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Györ 11. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky do 19 rokov vstúpili do bojov na ME v Györi prehrou. V dueli základnej A-skupiny podľahli rovesníčkam z Francúzska 21:28. Zverenkyne trénerky Zdeny Rajnohovej nastúpia ešte zajtra proti Rusku a v nedeľu proti Slovinsku.