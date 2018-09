Slovenky vyhrali v Severnom Írsku, rozhodla kapitánka Škorvánková

Na snímke slovenská futbalová reprezentantka Mária Mikolajová (vľavo). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

3. skupina:



Severné Írsko - Slovensko 0:1 (0:1)



Gól: 36. Škorvánková, ŽK: Simpsonová, Foyová - Korenčiová, Šurnovská, rozhodovala: Pesuová (Rum.)



zostava SR: Korenčiová - Zdechovanová, Fischerová, Haršanyová, Vojteková - Škorvánková, Bíróová, Šušolová - Hmírová, Šurnovská (90.+2 Havranová) - Bartovičová

3. skupina:



Nórsko - Holandsko 2:1 (2:1)



Góly: 5. Engenová, 6. Herlovsenová - 31. Miedemaová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Portadown 4. septembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v utorok v ich záverečnom kvalifikačnom zápase MS v Severnom Írsku nad domácimi hráčkami 1:0. O triumfe výberu trénera Petra Kopúňa rozhodla v prvom polčase kapitánka Dominika Škorvánková z Bayernu Mníchov.Pre Slovenky to bolo prvé víťazstvo v skupine. Na konte v 3. kvalifikačnej skupine majú okrem tohto víťazstva sedem prehier. So Severnými Írkami doma prehrali 1:3.Hráčky Nórska postúpili na MS 2019 do Francúzska, keď v utorok v rozhodujúcom súboji v Oslo zdolali majsterky Európy Holanďanky 2:1. O dva body tak vyhrali 3. skupinu, Holanďanky zabojujú o účasť na finálovom turnaji vo Francúzsku v play off.1. Nórsko 8 7 0 1 22:4 212. Holandsko 8 6 1 1 22:2 193. Írsko 8 4 1 3 10:6 134. Sev. Írsko 8 1 0 7 4:27 35. SLOVENSKO 8 1 0 7 4:23 3