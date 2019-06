Slovenky zarábajú o pätinu menej než muži

Na snímke robotníčka vo výrobnom závode. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 16. júna (TASR) – Slovenky zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži. Je to jeden z najvyšších rozdielov v Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z analýzy Poštovej banky na základe údajov Eurostatu.Výraznejšie rozdiely v zárobkoch medzi pohlaviami sú už len v piatich krajinách Únie.vyčíslila analytička Poštovej banky Jana Glasová.Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Rumunsko, v ktorom je platový rozdiel najmenší, a to len 5,2 %. Podobne je na tom aj Taliansko, kde ženy zarábajú len o 5,3 % menej ako muži. V rámci krajín V4 je najväčší platový rozdiel v Česku. Nasleduje Slovensko a menšie rozdiely ako na Slovensku sú v Maďarsku aj v Poľsku.doplnila Glasová.Pod nižšie platy žien na Slovensku sa podpisuje viacero faktorov.vysvetlila analytička. Ide napríklad o IT sektor či technické odvetvia.doplnila Glasová.Z hľadiska vzdelania je zaujímavé, že ženy v priemere dosahujú o niečo vyššie vzdelanie, ako ich mužské polovičky.doplnila Glasová. V prípade nižšieho vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami minimálne. Pri strednom stupni vzdelania je podiel žien nižší (64 %) ako podiel mužov (73 %).tvrdí Glasová.Nižšie mzdové ohodnotenie žien má súvislosť aj s ich slabším kariérnym rastom. Muži totiž vo všeobecnosti zastávajú vyššie pozície ako ženy. Slovensko sa tiež nachádza na úrovni európskeho priemeru, keďže ženy zastávajú tretinu manažérskych pozícií.podotkla analytička.Na Slovensku na čiastočný úväzok pracuje minimum žien, len 8 % spomedzi všetkých zamestnankýň. Na spodnom konci tohto európskeho rebríčka sa umiestnili hlavne nové členské krajiny Únie, okrem Slovenska aj Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko či Chorvátsko.