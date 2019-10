Slovenky zdolali Turecko v 1. zápase kvalifikácie na ME vo vodnom póle

Na snímke vpravo hráčky Slovenska, vľavo Turecka pred 1. zápasom kvalifikácie ME 2020 žien vo vodnom póle Slovensko – Turecko v Košiciach 12. októbra 2019. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

1. zápas play off kvalifikácie ME:



Slovensko - Turecko 19:9 (5:4, 5:1, 5:1, 4:3)



Zostava a góly SR: Horváthová, Kiššová - Kováčiková 2, Kurucová 3, Majláthová, Junasová 2, Sedláková 1, Pecková 2, Kolářová 2, Stankovianska 4, Garancovská 1, Kátlovská 1, Kiššová 1.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle zvíťazili v 1. zápase play off kvalifikácie ME 2020 nad Tureckom 19:9. Zápas mali od úvodu vo svojej réžii a napokon si pripísali presvedčivé víťazstvo.Vytvorili si tým nádejnú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe 26. októbra. Na ME postúpi úspešnejší tím z dvojzápasu.