Slovenská advokátska komora súhlasí s myšlienkou zlepšiť kvalitu súdnictva

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) podporuje základnú myšlienku iniciatívy Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) zlepšiť kvalitu súdnictva.Mnohé súdy podľa komory v minulosti vznikli nie na základe poctivého vyhodnotenia dát, ale skôr ako dôsledok politických rozhodnutí, ktoré sa nie vždy osvedčili.SAK preto víta zámer dosiahnuť v tejto oblasti potrebnú nápravu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová „Navrhovaná optimalizácia siete súdov (takzvaná nová súdna mapa) v tomto ohľade podľa nášho názoru jednoznačne sleduje dobrý úmysel a v tomto čase je potrebné posúdiť vhodnosť zvolených nástrojov. Sme však zároveň presvedčení, o tom, že na jeho dosiahnutie bude potrebné omnoho viac otvorenej a poctivej diskusie, ako bolo doposiaľ,“ uvádza vo svojom stanovisku SAK.Na to, aby bola reforma úspešná, je podľa komory nevyhnutná úzka spolupráca so všetkými dotknutými subjektmi – právnickými profesiami, akademickou a podnikateľskou sférou či relevantnými úradmi.Komora je zároveň presvedčená o tom, že v záujme celej justície a úspechu navrhovanej reformy je dosiahnuť čo najširšiu akceptáciu jej základných východísk, ktoré musia byť riadne odôvodnené a vo všetkých konkrétnych následkoch vyhodnotené z hľadiska ich potenciálnych nákladov a prínosov.Hlavným cieľom reformy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. Mala by pomôcť znížiť riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.Rezort spravodlivosti navrhuje mapu všeobecných súdov rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach a troch obvodov odvolacích súdov.Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov, a to v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod.