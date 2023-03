Slovenská advokátska komora víta novelu Trestného zákona, skritizovala však jeden vypustený bod

Bod vypustili z politických dôvodov

Má sa prihliadať na viacero skutočností

Ako vysvetlila SAK, medzi skutočnosti, na ktoré sa má prihliadať, je napríklad spôsob spáchania činu a následok, miera zavinenia, pohnútka, priťažujúce či poľahčujúce okolnosti, osoba páchateľ, pomery páchateľa či možnosť jeho nápravy.

25.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) uvítala, že vláda posunula novelu Trestného zákona do ďalšieho legislatívneho štádia, a teda na rokovanie Národnej rady SR. Novela je podľa nich výsledkom rozsiahlej a dlhodobej práce mnohých odborníkov.Komora návrh zákona hodnotí prevažne pozitívne, no kritická je v prípade vybraných trestných sadzieb, ktoré nie sú zásadnejšie priblížené k európskym podmienkam. SAK o tom informovala v tlačovej správe.Podľa SAK mohlo byť posunom k spravodlivejšiemu trestaniu bod, ktorý mal sudcom umožniť viac priestoru pre individualizáciu trestu v rámci zákonných sadzieb.„S poľutovaním konštatujeme, že tento návrh podporený všeobecným odborným konsenzom celej justície, bol z vládou schváleného znenia nakoniec vypustený. Z vyjadrení predsedu vlády na tlačovej konferencii po rokovaní vlády navyše vyplýva, že dôvody na vypustenie novelizačného bodu boli vyslovene politické, a nie odborné," uviedla komora s tým, že vo výsledku tak Trestný zákon bude naďalej sudcovskú činnosť pri ukladaní trestov do značnej miery redukovať na mechanické výpočty, čo je podľa komory v rozpore s ideou modernej a spravodlivej trestnej politiky a poslaním nezávislého súdnictva.„V tejto súvislosti preto upriamujeme pozornosť verejnosti aj na relevantný nález Ústavného súdu SR , ktorý pojednáva o potrebnej individualizácii trestov. V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnenie tejto požiadavky v konkrétnych prípadoch. Individualizácia trestu je prostriedkom dosiahnutia primeranosti trestu," vysvetlila komora a doplnila, že druh a výmera trestu musia byť súdom v každom prípade stanovené tak, aby zodpovedali všetkým zvláštnostiam daného prípadu.„Tak ako pri rozhodovaní o vine i pri rozhodovaní o treste sa vnútorné presvedčenie súdu vytvára na základe logického úsudku, na zodpovednom a starostlivom zhodnotení každej z jednotlivých okolností prípadu individuálne i v ich vzájomných súvislostiach a v súhrne. Len dôsledné a dôkladné poznanie veci a všetkých okolností prípadu umožňuje, aby súd rozhodol o spravodlivej výmere konkrétneho trestu," uviedla SAK a dodala, že v rámci hodnotenia jednotlivých okolností prípadu sa uplatňujú rôzne metódy poznávania.Súd je tak nútený prihliadať na okolnosti konkrétneho prípadu, na jeho zvláštnosti, a teda bráni mechanickému postupu súdu pri rozhodovaní o treste.