Slovenská akadémia vied: V obci Ráztočno v okrese Prievidza sa potvrdil výskyt Q horúčky

Laboratórne výsledky preukázali výskyt prípadov Q horúčky v obci Ráztočno v okrese Prievidza. Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) na základe analýzy Národného referenčného centra (NRC) pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz.





Zástupcovia NRC a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, na ktorom NRC pôsobí, vysvetlili, že Q horúčka je ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii. Patogén sa pritom šíri najmä prostredníctvom kontaktu s infikovanými zvieratami, predovšetkým prežúvavcami, ako sú kozy a ovce, a ich produktmi. „Baktéria je mimoriadne odolná v životnom prostredí a môže sa šíriť vzduchom, pričom infekčné častice sa dokážu preniesť vetrom do vzdialenosti dva kilometre a viac, čo následne môže viesť k ochoreniu bez zjavného kontaktu so zvieratami,“ upozornila Eva Špitálska z NRC. Dodala, že prenos z človeka na človeka je veľmi zriedkavý.„NRC apeluje na obyvateľov, farmárov a pracovníkov v kontakte so zvieratami, aby prijali preventívne opatrenia vrátane dôslednej hygieny a konzumácie iba pasterizovaných mliečnych výrobkov,“ zdôraznila Špitálska.V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach hospitalizovali na konci júla viacerých pacientov s nejasným pôvodom zápalu pľúc. Všetci pacienti majú väzby na obec Ráztočno.