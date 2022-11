Slovenská armáda už má nové ľahké guľomety, v najbližších mesiacoch ich pridelia jednotkám

Prechod na unifikovaný kaliber

Zákazku realizovali v predstihu

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ozbrojené sily SR (OS SR) si prevzali dodávku takmer 1600 ľahkých guľometov FN MINIMI 5,56 mm spolu s príslušenstvom a náhradnými dielmi.To umožní kompletné prezbrojenie jednotiek OS SR a nahradí používané ľahké guľomety UGL vz.59, najmä vo výzbroji manévrových jednotiek pozemných síl.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Guľomety aj s príslušenstvom zvýšia spôsobilosť palebnej podpory mechanizovaných družstiev. Významným faktorom je aj prechod na unifikovaný NATO kaliber, ktorý zabezpečí zvýšenie interoperability našich jednotiek v prípade nasadenia spolu s aliančnými jednotkami.„V najbližších mesiacoch budú guľomety po prevzatí pridelené jednotkám, aby bol čo najskôr vykonaný výcvik a zaradenie zbraní do zostáv," uviedlo MO SR.Ako priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ), zákazka v hodnote viac ako 1,7 milióna eur bola realizovaná v predstihu prostredníctvom spojeneckej Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).„Nielen, že ide o najtransparentnejšiu formu obstarávania, ale zároveň – ako sa potvrdilo, aj veľmi efektívny spôsob vzhľadom na to, že reálne dodanie zbraní bolo plánované najskôr v roku 2023,“ vyzdvihol s tým, že rezort obrany pokračuje v príprave a realizácii ďalších projektov zameraných na modernizáciu vojenskej techniky a výzbroje.