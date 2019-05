Slovenská asociácia olympionikov začína novú etapu svojho pôsobenia

Michal Martikán, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenská asociácia olympionikov (SAO) začína novú etapu svojho pôsobenia. Po dlhšom problémovom období, keď bola asociácia pasívna, sa v pondelok v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo nové orgány SAO. Informoval portál olympic.sk.Viedol ho hokejový olympionik René Pucher, ktorý informoval o nedávnom Svetovom fóre olympionikov v Lausanne, na ktorom sa zúčastnil ako delegát SAO. Účastníkov na úvod pozdravil prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý vyjadril potešenie, že asociácia znovu nadobúda funkčnosť a vyjadril pripravenosť SOŠV diskutovať s olympionikmi o nich názoroch na rôzne otázky a rešpektovať ich odporúčania.Tajomník SAO Roman Hanzel informoval, že vďaka intenzívnemu oslovovaniu olympionikov, ktoré predchádzalo tomuto valnému zhromaždeniu, sa počet členov asociácie za posledné mesiace zvýšil zo 105 na 162. Z nich na pondelňajšie valné zhromaždenie prišli mnohé veľké osobnosti slovenského športu, vrátane olympijských medailistov Michala Martikána, Marianny Némethovej-Krajčírovej, Zuzany Rehák Štefečekovej, Dáriusa Rusnáka, Slavomíra Kňazovického, Mateja Beňuša a Danky Bartekovej.Novým predsedom asociácie sa stal historický prvý olympijský víťaz samostatnej Slovenskej republiky a päťnásobný vodnoslalomársky medailista (2-2-1) z OH Michal Martikán, ktorý onedlho oslávi 40. narodeniny, ale stále je pretekársky aktívny. Vo voľbách mal dvojicu súperov. Martikán získal 30 hlasov, bývalá trojnásobná zjazdárska olympionička Janka Gantnerová-Šoltýsová trinásť a gymnastický olympionik Samuel Piasecký dva hlasy. Volilo 45 členov SAO, počas rokovania však prišli ešte niekoľkí ďalší.“ uviedol Martikán pre olympic.sk. Vo výkonnom výbore SOA budú pôsobiť tenista Dominik Hrbatý, biatlonistka Martina Halinárová, basketbalistka Zuzana Žirková, vodný slalomár Matej Beňuš, rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický, hokejista René Pucher, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová, gymnasta Samuel Piasecký a rýchlostný kanoista Juraj Tarr.Účastníci valného zhromaždenia SAO schválili nové logo organizácie, ktoré je derivátom loga Slovenského olympijského a športového výboru. Zaň hlasovalo 32 členov SAO, zatiaľčo k návrhu, vychádzajúceho z loga Svetovej asociácie olympionikov (WOA), sa priklonilo len 13. Vypočuli si aj informáciu o príprave nových Stanov SAO.Z rúk novozvoleného predsedu SAO Michala Martikána si všetci prítomní olympionici prevzali diplomy aj odznaky OLY. Používanie tituly OLY je výsada, prislúchajúca výlučne olympionikom na celom svete. Pre členov SAO sa pripravujú členské kartičky, ktoré by im v budúcnosti – po získaní partnerov asociácie - mali slúžiť aj ako zľavové karty na rôzne služby a športové tovary.