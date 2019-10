Slovenská banková asociácia: Technológie ovplyvňujú vývoj stále viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Moderné technológie a umelá inteligencia ovplyvňujú vývoj spoločnosti stále viac. Odborníci, ale napríklad aj zamestnanci sa pýtajú, kam až robotizácia zájde a čo budú robiť ľudia. Tieto otázky boli hlavnou témou medzinárodnej konferencie Powered by people, ktorú v Bratislave zorganizovala Slovenská banková asociácia (SBA).V prvom bloku konferencie sa spíkri dotkli aj spoločensky citlivých tém, ako pritiahnutie talentovaných Slovákov zo zahraničia späť na Slovensko.V druhom bloku sa hostia zapojili do diskusie na tému inšpiratívneho pracovného prostredia, konkrétne, aká je budúcnosť konzervatívnych pracovísk. Najatraktívnejšou témou bola otázka, či inovatívne riešenie pracovného prostredia prinesie vyššiu výkonnosť a zníži fluktuáciu.Pozvaní predstavitelia bankového sektora, hostia z Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, odborných asociácií finančného trhu a médiá, sa v závere konferencie organizovanej SBA v spolupráci so spoločnosťou KPMG zhodli na tom, že nových a moderných technológií sa netreba báť, práve naopak. Treba vykročiť zo svojej komfortnej zóny, pretože len tak sa môžeme ako spoločnosť posúvať vpred a naučiť sa niečo nové. Ďalším partnerom podujatia bola spoločnosť Asseco.Martin Hladík z KPMG sa v rámci svojej prednášky Zamestnanec 2.0 zamyslel nad tým, čo bude zamestnávateľ potrebovať od zamestnanca v digitálnej ére.zhodnotil Hladík s tým, že manažéri budú musieť mať nielen nápad, ale budú musieť aj vedieť, ako technicky tento nápad realizovať.Školenie zamestnancov bude podľa neho trvať dlhšie ako dnes a preto záujmom zamestnávateľa je udržať si zamestnanca čo najdlhšie po vyškolení.uzavrel.