Slovenská basketbalová liga: Nový ročník opäť s 9 tímami

Na snímke vrchný riaditeľ Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Peter Mičuda. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Program úvodného kola SBL 2019/2020:

piatok 4. októbra o 19.00 h.:



BC Prievidza – Patrioti Levice



sobota 5. októbra o 18.00 h.:



Inter Bratislava – Iskra Svit



BKM Lučenec – MBK Rieker COM-Therm Komárno



o 19.00 h:



BK Slávia Žilina – BK AK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Dôležité termíny v sezóne 2019/2020:

kvalifikácia Slovenského pohára: MŠK BO Holíč - MŠK Iskra Petržalka – 2. novembra a 21. decembra 2019



All Star Game: december 2019



Slovenský pohár: 13. – 15. februára 2020



asociačný termín: 17. – 25. februára 2020



záverečné kolo základnej časti: 28. marca 2020



štvrťfinále play off: hrá sa na tri víťazné zápasy: 4., 8., 11. (14., 16.) apríla 2020



semifinále play off: hrá sa na tri víťazné zápasy – 18., 22., 25. (29. apríla, 2. mája) 2020



finále play off: hrá sa na štyri víťazné zápasy- 9., 13., 16., 20. (23., 27., 30.) mája 2020

Bratislava 3. októbra (TASR) - S nezmeneným počtom účastníkov, ale s viacerými novinkami vstúpi do ďalšieho ročníka najvyššia basketbalová súťaž – Slovenská basketbalová liga. Pred otváracím duelom novej sezóny odprezentoval najdôležitejšie informácie riaditeľ súťaže Peter Mičuda.SBL-ku nepostihol počas leta klesajúci trend účastníkov, ako je tomu v rôznych súťažiach naprieč Slovenskom. V novej edícii tak pokračuje rovnaký počet účastníkov ako v sezóne 2018/2019.povedal Mičuda.Majstrovský titul obhajuje Inter Bratislava, triumf v Slovenskom pohári Patrioti Levice. Práve tieto dva kluby sa prihlásili aj do pohárovej Európy. Družstvo z Pasienkov sa predstaví v skupinovom fáze Európskeho pohára FIBA, Levičania sú opäť súčasťou Alpsko-jadranského pohára. Tento fakt Mičudu potešil:Počas sezóny sa fanúšikovia môžu tešiť v tradičnom februárovom termíne na boje o Slovenský pohár a po ročnej prestávke sa opäť na jednom mieste stretnú najlepší ligoví basketbalisti v rámci SBL. Dejiskom All Star zápasu budú v decembri Levice.myslí si riaditeľ súťaže.SBL pokračuje v spolupráci so spoločnosťou Spalding, ktorá je oficiálnou hracou loptou súťaže a tiež so spoločnosťou Peak, ktorá dekoruje počas sezóny najlepších jednotlivcov.uviedol Mičuda.Diváci si opäť môžu zakúpiť lístky na jednotlivé zápasy z pohodlia domova a tiež si môžu vychutnať priame prenosy zo všetkých ligových stretnutí v novej sezóne. "uzavrel riaditeľ SBL.