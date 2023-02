Slovenská debatná asociácia spolupracuje s brokerom ApmeFX na zvyšovaní finančnej gramotnosti

K finančnej gramotnosti vedú nielen poučky, ale aj kritické myslenie.



17.2.2023 (SITA.sk) -Slovenská debatná asociácia (SDA) a investičná spoločnosť ApmeFX Trading Europe LTD (APME FX) uzatvorili partnerstvo s cieľom podporovať finančnú gramotnosť. Licencovaný broker APME FX sa vo vzdelávaní sústredí na investičnú gramotnosť. SDA ako nezisková organizácia podporuje kritické myslenie, otvorenú spoločnosť a občianstvo mladých ľudí. Priesečníkom spolupráce oboch organizácii bude využívanie kritického myslenia na zorientovanie verejnosti na čoraz zložitejších finančných trhoch s novými finančnými nástrojmi a technológiami."Jedným z výsledkov spolupráce bude kreatívna edukatívna kampaň, ktorá má predovšetkým mladých ľudí viesť k lepšej informovanosti, obozretnosti a racionálnemu rozhodovaniu pri spravovaní svojich financií," uviedol k uzatvoreniu partnerstva Peter Svoreň, výkonný riaditeľ APME FX."V dnešnom svete sú mladí ľudia konfrontovaní s pretlakom informácií, v ktorom jedinou konštantou je zmena. To samozrejme platí aj v zložitom svete financií. Preto je schopnosť triediť a vyhodnocovať nové informácie zásadne dôležitá aj pre oblasť finančnej gramotnosti," Ondrej Schütz, riaditeľ SDA.je občianske zduženie, ktoré sa už od roku 1999 venuje vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia, argumentácie a demokratického občianstva. V roku 2022 mala takmer 800 členov a členiek a pôsobila na bezmála 60 školách po celom Slovensku. SDA zastrešuje okrem debatného programu aj Olympiádu kritického myslenia a Letnú akadémiu Discover a realizuje vzdelávanie pre učiteľov aj firmy. https://www.sda.sk/ je plne licencovanou a regulovanou broker spoločnosťou, ktorá pôsobí pod dohľadom Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySec). Klientom ponúka možnosť investície do fyzických akcií najznámejších spoločností sveta a ďalšie finančné služby na najvyššej úrovni. Svoje investície majú klienti všade pod kontrolou prostredníctvom ocenenej platformy MetaTrader 5. https://www.apmefx.com/ Informačný servis