Slovenská delostrelecká jednotka bude aj so svojou technikou po prvýkrát nasadená v zahraničí

Nahradia mechanizovanú rotu

Zmeny v bezpečnostnom prostredí

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenska republika nasadí po prvýkrát v zahraničí vlastnú delostreleckú jednotku aj s technikou. Pôjde konkrétne o príslušníkov Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce so samohybnými kanónovými húfnicami Zuzana, delostreleckými pozorovacími prostriedkami – vozidlami Aligátor a ďalšou technikou.V rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (EFP) v Lotyšsku budú zabezpečovať palebnú podporu jednotiek bojovej skupiny. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.„Už v najbližších dňoch nahradí v Pobaltí našu mechanizovanú rotu delostrelecká jednotka a čo je dôležite, po prvý raz to bude aj s delostreleckou technikou. Pre našich vojakov tak ide o jedinečnú príležitosť potvrdiť kvality Ozbrojených síl SR (OS SR) a prispieť ku kooperácii, kolektívnej obrane a solidarite spojencov,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).Zároveň zdôraznil, že Posilnená predsunutá prítomnosť NATO v Pobaltí nie je útočnou operáciou, ale ma predovšetkým výcvikový a obranný charakter.Od decembra 2020 bude vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku pôsobiť celkovo 130 príslušníkov OS SR v rámci účelového zoskupenia s názvom Generál Korda.Okrem Slovenska je súčasťou predsunutej prítomnosti v Lotyšsku aj ďalších osem členských krajín Severoatlantickej aliancie - Kanada, Česko, Slovinsko, Španielsko, Poľsko, Taliansko, Čierna Hora a Albánsko.Posilnená predsunutá prítomnosť NATO v Pobaltí je reakciou na zmeny v bezpečnostnom prostredí a na nové bezpečnostné hrozby a udalosti na Ukrajine.Jej cieľom je predovšetkým posilnenie vojenskej prítomnosti koaličných jednotiek na území Litvy, Lotyšska, Estónska a Poľska.Slovenská republika a jej ozbrojené sily sú súčasťou tejto operácie od roku 2018 s tým, že mandát na pôsobenie v operácii bol schválený až do jej ukončenia.