Slovenská dm oslavuje 30 rokov, programom na prevenciu násilia venuje stotisíc eur

dm podporí projekty na posilnenie žien na Slovensku a rozvoj programov POSTAV SA ZA SEBA na školách

dm je aktívnym partnerom v celospoločenských témach

18.3.2025 (SITA.sk) -K dnešnému dňu má dm drogerie markt na Slovensku viac ako 2600 spolupracovníkov a 160 otvorených kamenných predajní. Najväčšou z nich je so 726 m2 predajnej plochy predajňa v bratislavskom Auparku. Bezobalové nakupovanie drogérie umožňuje vďaka plniacej stanici 29 predajní. Denne je v prebiehajúcom obchodnom roku obslúžených v priemere 92-tisíc zákazníkov, v roku 2015 to bolo 40-tisíc.Od roku 1998 uviedla spoločnosť v rámci svojho sortimentu na trh celkovo 33 značiek dm. Vo svojom minulom obchodnom roku 2023/2024 po prvýkrát dosiahla polmiliardový obrat, ktorý okrem predajní rastie aj vďaka e-shopu, spustenému v roku 2018, a nákupnej aplikácii Moja dm, uvedenej v roku 2022. Prostredníctvom svojich sociálnych sietí zasahuje každomesačne približne 6 miliónov ľudí. Najnovšími prírastkami sú komunikačný kanál na Whatsappe a profil na sieti Pinterest.Okrem postupného rebrandingu predajní na nový dizajn s fasádami s novým logom dm Gradient sa zmenilo aj prostredie skladu a administratívy. Centrálny sklad v Senci sa do väčších a nových priestorov presťahoval v roku 2022, administratívni pracovníci sa po dvadstiatich rokoch presťahovali do dm dialogica v širšom centre Bratislavy začiatkom roka 2025. Vo všetkých priestoroch sa dbá na udržateľnosť a obnoviteľné zdroje – v roku 2024 dm nainštalovala fotovoltické panely na svoju prvú predajňu v Bernolákove a naďalej fotovoltiku rozširuje. Šetreniu zdrojov prispieva aj využívaním zelenej energie v približne 60 % predajní. V rámci celokoncernovej stratégie postupne pokračuje aj v odpájaní sa od fosílnych palív."Som v prvom rade nesmierne vďačný všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom, ktorí za tie roky tvorili a stále tvoria dm. Neustály rast a vývoj v maloobchode aj v spoločnosti si vyžaduje intenzívne pracovné nasadenie, bez ktorého by dm v žiadnom prípade nebola tam, kde je," vyjadril vďaku Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Podľa prieskumu spotrebiteľskej dôvery je dm roky najdôveryhodnejšou drogériou Slovákov. Tento rok po dvanástykrát získala ocenenie Superbrands, v štúdii zákazníckej spokojnosti KPMG bola ocenená druhým miestom a v ankete Najzamestnávateľ sa medzi maloobchodníkmi umiestnila na treťom mieste.Na realizáciu projektov venuje spoločnosť prostredníctvom svojej iniciatívy dm {spoločne} stotisíc eur. O pridelení finančnej podpory sa rozhodovalo vo výberovom konaní, v ktorom boli najlepšie ohodnotené dva projekty občianskeho združenia ZA SEBA."Sme radi, že týmto spôsobom pomôžeme priniesť ľuďom osvetu a praktické zručnosti v oblasti osobnej bezpečnosti, pretože práve tie sú podľa nás nevyhnutné pre sebavedomé fungovanie jednotlivcov v spoločnosti," vyjadrila sa Nicol Noseková, marketingová manažérka dm drogerie markt.Projekt POSTAV SA ZA SEBA na školách vyškolí 32 pedagogických či nepedagogických pracovníkov v metodike povzbudzujúcej sebaobrany (skrátene ESD, z anglického empowerement self defense). Novovyškolení lektori sa spoločne s tímom občianskeho združenia pustia do realizácie workshopov ESD a naplnia tak zámer projektu posilnenia žien na Slovensku. Ten je zameraný na zvýšenie bezpečnostných stratégií a kompetencií žien.V oblasti zodpovedného podnikania sa dm zameriava na udržateľnosť a pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva. Pod hlavičkou iniciatívy dm {spoločne} podporuje dobrovoľnícke projekty a aktivity spolupracovníkov a spolupracovníčok, grantový program Školy na zelenú, ktorý doposiaľ na 7 škôl priniesol fotovoltické panely, aj projekt Pomôžme deťom, ktorý zabezpečuje plienkovú pomoc rodinám v núdzi. Pravidelne partnersky podporuje viaceré sociálne a ekologické projekty občianskych združení, napr. spojené s menštruačnou chudobou, PPP a mentálnym zdravím, ale aj chudobou ohrozenými skupinami obyvateľstva. V tomto smere myslí aj na svoje spolupracovníčky a spolupracovníkov, prípadne ľudí z ich blízkeho okolia a prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt vedeného v Nadácii Pontis podporuje zlepšenie ich aktuálneho zdravotného stavu, sociálnej situácie alebo kvality života.Okrem ekologických a sociálnych iniciatív si dm dáva záležať aj na vzdelávaní, osobnostnom rozvoji, ako aj podpore fyzického a duševného zdravia všetkých spolupracovníčok a spolupracovníkov. Okrem iného už 13 rokov prináša mladým ľuďom možnosť prepojiť teóriu s praxou prostredníctvom dm duálneho vzdelávania. Programom prešlo doposiaľ 342 žiakov a 65 percent z nich je stále súčasťou dm.Informačný servis